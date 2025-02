Niño pierde dedos tras explosión de cohete en su mano

Un niño de 13 años sufrió la pérdida de 2 dedos tras la explosión de un cohete en su mano en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo. El padre solicita apoyo económico para una segunda cirugía que requiere el menor.

El hecho ocurrió mientras intentaba ayudar a una adulta mayor a prender el artefacto. Tras encenderlo no explotó, pero cuando el niño tomó el objeto reventó en su mano.»La señora pidió el favor a mi menor hijo para que prenda el cohete, pero este no revienta, y ya en la mano de mi hijo se revienta», detalló el padre del menor, Ubaldo Tinoco Quiñones.

El menor fue trasladado de manera inmediata al Hospital Regional Docente Materno Infantil «El Carmen», donde se le practicó una amputación parcial. Sin embargo, los médicos indican que se requiere otra cirugía.

El padre del menor solicita el apoyo económico para costear la operación, pues por el momento no cuenta con trabajo. «Yo soy de lejos, no tengo a mi familia para que me puedan apoyar acá», dijo.

VIDEO RECOMENDADO