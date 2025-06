Sicarios asesinan a colectivero: investigan presunto ajuste de cuentas por dominio de rutas

Un nuevo crimen sacude a la provincia de Barranca. En horas de la madrugada del último jueves, Lucio León Ladines, conductor de una camioneta utilizada como colectivo en la ruta Barranca–Huacho , fue asesinado a balazos mientras se encontraba detenido en un semáforo, frente al parque Los Próceres, en la intersección de las calles Gálvez y Miramar.



Según los primeros reportes policiales, dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo, una camioneta blanca, y sin mediar palabra abrieron fuego contra el chofer. León Ladines murió instantáneamente al recibir múltiples impactos de bala en la cabeza y el torso.

UN PASAJERÓ RESULTÓ HERIDO

Uno de los proyectiles también alcanzó a un pasajero, quien fue trasladado de emergencia al hospital de Barranca con una herida de consideración.



El fiscal Anthony Moreno, a cargo del caso, confirmó que ya se han iniciado las diligencias para recabar testimonios y revisar imágenes de cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, probablemente vinculado a la disputa por el control de rutas y cobros ilegales en el servicio informal de colectivos.



Cabe señalar que, según investigaciones pasadas, Lucio León Ladines habría estado vinculado a la organización criminal “Las Hienas Verdes”, una red que presuntamente operaba con la participación de agentes policiales en delitos de extorsión y sicariato. Aunque no fue formalmente condenado, su nombre figuró en informes policiales como parte del entramado delictivo en la zona norte de Lima.



El crimen ha generado temor entre los colectiveros de Barranca, quienes exigen mayor seguridad y control por parte de las autoridades. “Tenemos miedo. No sabemos si el siguiente será uno de nosotros”, declaró un conductor que prefirió mantener el anonimato.



La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los autores materiales e identificar posibles móviles detrás de este asesinato que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia criminal ligada al transporte informal en la región.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7