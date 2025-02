Aumentan casos de jóvenes que sufren de infarto: ¿por qué?

Así como existen personas que se acercan a un centro médico para realizarse un chequeo, hay un sector que omiten estos exámenes y no se percatan que podrían padecer graves enfermedades, entre ellas las afecciones relacionadas al corazón.

Según René Rodríguez, cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), los casos de infarto aumentaron entre un 22 % y 24 % desde finales del 2021 hasta el cierre del 2023, siendo los pacientes menores de 50 años donde más se ha presentado dicha dolencia.

Para el médico especialista, el incremento de casos relacionados a temas cardiovasculares en dicho fragmento de la sociedad sorprende y mucho, puesto que no era tan común durante la pandemia de la COVID-19.

HÁBITOS QUE AFECTAN AL CORAZÓN

De acuerdo con Rodríguez, los problemas cardíacos pueden darse en una persona dependiendo del hábito que tengan en su vida diaria. Por ejemplo, la falta de actividad física y la mala alimentación son aspectos que se han descuidado mucho.

«Uno de los principales factores ha sido el sedentarismo. En la etapa de pandemia, estar en casa desencadena obesidad. Factores de riesgo como la diabetes, hipertensión, no han tenido controles, eso sumado al estrés«, indicó el especialista.

La situación se ha agravado con el pasar del tiempo. Según American Heart Association, máximo referente en temas cardiovasculares, las muertes por enfermedades al corazón se han duplicado entre 1990 y 2021 en todo Latinoamérica.

DESCUBRIÓ UN PROBLEMA AL CORAZÓN DURANTE PARTIDO

Como un día cualquiera, Gerson Escobedo se reunió con un grupo de amigos para poner en práctica el deporte que más les apasiona: el fútbol. Sin embargo, durante el encuentro, sintió algo extraño a la altura del pecho.

No era cansancio lo que lo hizo frenar, sino los constantes golpes que su corazón nunca antes había sentido. Ante ello, no le quedó otro que salir del campo, ante la mirada confusa, así como preocupada, de sus amigos.

«Me cambio de camiseta y sentí que la presión se me empezó a bajar. Dos de mis amigos que estaban a mi derecha me dijeron que estaba medio raro. Me veo y estaba todo mojado, empapado», indicó.

Siendo consciente de esta situación, Gerson se dirigió al hospital y los médicos le confirmaron que había sufrido un infarto. Horas después de recibir la noticia, fue intervenido en el Instituto Nacional del Corazón.

Tras varios procesos médicos e indicaciones que tuvo que seguir debido a las tres arterias que se encuentran obstruidas, Gerson se encuentra estable. Sin embargo, no baja la guardia y sigue priorizando su salud más que todo.

