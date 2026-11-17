Cambio en el Código Penal: Hasta 7 años de cárcel por reingresar ilegalmente al Perú
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó este martes 17 de noviembre del 2026 que reingresar ilegalmente al Perú se sanciona con penas de hasta 7 años de prisión efectiva.
Esta advertencia oficial, hecha en las redes sociales de la institución, difundió las recientes modificaciones realizadas al artículo 303-C del Código Penal mediante el Decreto Legislativo N.° 1744.
El Código Penal peruano establece tres rangos de condena dependiendo de la modalidad en que la persona vuelva a entrar al territorio nacional:
• De 2 a 5 años de cárcel. Aplica para quienes regresan eludiendo el control migratorio a pesar de tener una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa de expulsión previa.
• De 3 a 6 años de cárcel. Corresponde a ciudadanos extranjeros que reingresan de forma irregular existiendo una causal vigente de impedimento o prohibición de ingreso al país.
• De 4 a 7 años de cárcel. Se impone cuando el reingreso se realiza utilizando documentos de identidad o de viaje falsos, o entregando información falsa a la autoridad migratoria.