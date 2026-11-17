La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó este martes 17 de noviembre del 2026 que reingresar ilegalmente al Perú se sanciona con penas de hasta 7 años de prisión efectiva.

Esta advertencia oficial, hecha en las redes sociales de la institución, difundió las recientes modificaciones realizadas al artículo 303-C del Código Penal mediante el Decreto Legislativo N.° 1744.

El Código Penal peruano establece tres rangos de condena dependiendo de la modalidad en que la persona vuelva a entrar al territorio nacional:

• De 2 a 5 años de cárcel. Aplica para quienes regresan eludiendo el control migratorio a pesar de tener una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa de expulsión previa.

• De 3 a 6 años de cárcel. Corresponde a ciudadanos extranjeros que reingresan de forma irregular existiendo una causal vigente de impedimento o prohibición de ingreso al país.

• De 4 a 7 años de cárcel. Se impone cuando el reingreso se realiza utilizando documentos de identidad o de viaje falsos, o entregando información falsa a la autoridad migratoria.

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