Cómo identificar una relación tóxica y qué hacer para salir de ella

Las ‘red flags’ y relaciones tóxicas son términos que se han popularizado últimamente. Sin embargo, no siempre es sencillo reconocer cuáles son las señales que tenemos en frente para salir de una relación que no nos está haciendo bien.

De acuerdo con Giannina Valdivia, especialista en desarrollo personal y educación emocional, es necesario reconocer lo que nos perjudica en cualquier aspecto de la vida para así extrapolarlo a las relaciones de pareja.

«Para identificar qué nos hace daño, tenemos que identificar qué cosa es estar bien. Si crezco con gritos, golpes, maltratos y cuando soy adulta mi pareja me grita, me insulta, me humilla… para mí no es tóxico, porque no entiendo bien la diferencia de si está bien o está mal. Se normaliza», señaló en conversación con Latina.

SEÑALES DE UNA RELACIÓN TÓXICA

Es necesario aclarar que las relaciones tóxicas no corresponden solo a vínculos de pareja, sino también pueden presentarse en relaciones de amistad, de familia, entre otros.

«Cuando hablamos de relación tóxica, no solamente es de pareja, puede ser un hermano, un primo, abuelos, tíos, colegas, vecinos. Tampoco quiere decir que uno sea exquisito, pero cuando identificamos lo que valemos, identificamos que no me gusta que me hablen así, que no me gusta que se burlen de mí, que no me gusta que me hagan daño», expresó Valdivia.

Por ello, aquí te compartimos algunas de las señales que se podrían identificar en estas situaciones.

Comportamientos abusivos: es importante saber cuáles son nuestros límites. Gritos o insultos son algunos de los ejemplos que brinda la especialista.

Control excesivo: como decidir qué ropa usa o no tu pareja. Según Giannina Valdivia, este tipo de manipulación podría iniciar un ciclo difícil de romper.

Aislamiento: el abusador tiende a alejar a la víctima de su entorno con la finalidad de que no tenga un grupo de contención que le brinde las herramientas necesarias para salir del círculo en el que se encuentra.

¿CÓMO AYUDAR A QUIEN SUFRE EN UNA RELACIÓN TÓXICA?

La especialista señaló que la base para salir de una relación tóxica es el fortalecimiento de la autoestima. Incluso manifiesta que es necesario fomentar ello desde la adolescencia para evitar que al llegar a la adultez se caiga en este tipo de relaciones.

«Si no tenemos autoestima, no podemos hacer nada, porque la autoestima juega un papel fundamental en las relaciones tóxicas. Una baja autoestima puede activar en una persona que tolere esos comportamientos abusivos, porque siento que no me lo merezco, me siento incapaz de merecer lo mejor o de quedarme solo», aseveró.

