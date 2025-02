Eclipse lunar total 2025: ¿cuándo será y a qué hora se verá en Perú?

Los ciudadanos de nuestro país tendrán la oportunidad de observar un eclipse lunar total y para que puedas ser testigo de este impresionante fenómeno natural, te contamos la fecha, horario y cómo observarlo.

ECLIPSE LUNAR TOTAL 2025: FECHA Y HORA EN QUE SE PODRÁ VER EN PERÚ

En Perú, el fenómeno podrá apreciarse desde las 10:56 p.m. del jueves 13 de marzo con la fase penumbral. Luego se desarrollará la oscuridad más notoria, que será a las 12:08 a.m. de la madrugada del viernes 14 de marzo, y posteriormente alcanzará su punto máximo a la 1:59 a.m. El eclipse total se extenderá hasta las 3:05 a.m. y culminará por completo a las 4:58 a.m.

¿CÓMO VER EL ECLIPSE LUNAR TOTAL 2025?

Para observar este eclipse lunar se necesita de:

Alejarse de los puntos principales de la ciudad para tener un cielo despejado.

Acudir a lugares elevados, como miradores, lomas y cerros.

Revisa el pronóstico del tiempo para evitar nubes o lluvia que puedan obstruir la vista.

Usa binoculares o telescopios.

Recuerda que si deseas capturar este momento, usa una cámara con variadas opciones de ajuste y un trípode para que puedas obtener la toma perfecta.

