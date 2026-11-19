Construye Bien de Sodimac comparte las principales recomendaciones para reforzar una vivienda antes de que los efectos del Fenómeno El Niño se intensifiquen.

Las lluvias más frecuentes, el incremento de la humedad y las alertas por posibles activaciones de quebradas ya son señales de que el Fenómeno El Niño comienza a sentirse en distintas zonas del país. Ante este escenario, miles de familias buscan cómo proteger sus viviendas de filtraciones, aniegos y daños estructurales que suelen aparecer cuando las precipitaciones aumentan.

Según especialistas, gran parte de los problemas que sufren las viviendas durante esta temporada pueden prevenirse con un mantenimiento oportuno y el uso de materiales adecuados. Por ello, la plataforma Construye Bien de Sodimac, junto al ingeniero David Durán, conocido en redes sociales como @ingenieriaparati, comparte algunas recomendaciones clave para preparar el hogar.

Refuerza techos y cubiertas antes de la temporada de lluvias

El techo es la primera barrera de protección frente a las precipitaciones. Revisar posibles fisuras, filtraciones o elementos deteriorados permite evitar daños mayores cuando las lluvias se intensifican.

Para proyectos de techumbre y aislamiento, especialistas recomiendan soluciones de Volcan, marca referente en materiales de construcción que contribuyen a mejorar la protección y el confort de las viviendas.

Impermeabiliza muros y zonas expuestas a la humedad

Las filtraciones suelen iniciar por pequeñas grietas que pasan desapercibidas durante los meses secos. Aplicar productos impermeabilizantes en techos, terrazas, cisternas y fachadas con las herramientas adecuadas ayudan a evitar el ingreso de agua y reduce el deterioro de la estructura.

En esta categoría destacan las soluciones de Sika, reconocidas por su uso en proyectos de obra gruesa, reparación e impermeabilización.

Revisa las instalaciones sanitarias y sistemas de drenaje

Canaletas obstruidas, tuberías deterioradas o conexiones defectuosas pueden agravar las consecuencias de una lluvia intensa. Antes de la temporada más crítica es recomendable revisar el estado de las redes sanitarias y asegurar una adecuada evacuación del agua.

Para trabajos de plomería y conducción de agua, Pavco Wavin ofrece soluciones ampliamente utilizadas en proyectos residenciales y de infraestructura.

Identifica los puntos vulnerables de tu vivienda

Puertas a nivel de piso, patios, sótanos y cocheras suelen ser los primeros espacios afectados por el ingreso de agua y lodo. Tener identificadas estas zonas permite implementar medidas preventivas como barreras temporales, sacos de arena y sistemas de drenaje.

Actúa antes de la emergencia

La mejor protección siempre será la prevención. Realizar inspecciones periódicas, corregir filtraciones menores y reforzar elementos expuestos puede significar un importante ahorro en reparaciones futuras y una mayor seguridad para la familia.

“Muchas veces esperamos a que aparezca la filtración o el daño para recién tomar acción. Sin embargo, una evaluación preventiva del techo, los muros y las instalaciones sanitarias puede evitar problemas mucho más costosos durante la temporada de lluvias”, explica David Durán, especialista aliado de Construye Bien.

La plataforma Construye Bien de Sodimac busca acompañar a las familias peruanas con recomendaciones prácticas para prevenir riesgos y mantener viviendas más seguras frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

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