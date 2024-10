Feriado del 1 de noviembre en Perú: ¿habrá fin de semana largo?

En lo que resta del 2024, quedan 4 feriados calendarios o nacionales por cumplirse, así como 8 días no laborables para el sector público y privado. ¿De qué fechas se trata? En esta nota de Latina Noticias te damos los detalles para puedas hacer tus planes con la debida anticipación.

FERIADOS QUE RESTAN EN EL 2024

Los días feriados están establecidos por el artículo 6° del Decreto Legislativo 713. Durante estas fechas, los empleados tienen el derecho de gozar de un día de descanso remunerado. Los feriados que faltan este 2024 son los siguientes:

Noviembre:

Viernes 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024

En tanto, según el Decreto Supremo 11-2024-PCM y el Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, los días no laborables para estos últimos meses del año son:

Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre: días no laborables para el sector público y privado en Lima Metropolitana y Callao (por el Foro Apec).

para el sector público y privado en Lima Metropolitana y Callao (por el Foro Apec). Viernes 6 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Lunes 23 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Martes 24 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Lunes 30 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Martes 31 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Así las cosas, este jueves 31 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Canción Criolla y Halloween, no ha sido decretado como día no laborable por el Gobierno, por lo que no habrá fin de semana largo como ha ocurrido en años anteriores.