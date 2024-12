¿Los practicantes reciben gratificación por Navidad?

En diciembre, los trabajadores con contrato a tiempo indefinido, plazo fijo o tiempo parcial esperan con ansias la gratificación, un importante incentivo económico que los empleadores deben depositar a más tardar el 15 de diciembre.

Sin embargo, la duda surge en torno a los practicantes. ¿Las personas que se encuentra bajo esta condición laboral reciben este importante beneficio, el cual se da dos veces al año? Conoce más detalles en la siguiente nota.

CONOCE SI LOS PRACTICANTES RECIBEN GRATIFICACIÓN DE DICIEMBRE

La respuesta a esta interrogante que, probablemente, muchos jóvenes que se encuentran es negativa. Los practicantes no tienen derecho a la gratificación tanto de julio como de diciembre, la cual consiste en un pago adicional al salario.

No obstante, esto no quiere decir que queden excluidos de otro beneficio. Aquellos que hayan laborado durante al menos seis meses, pueden acceder a una subvención o pago extra, aunque este no se considera una gratificación formal.

Así, aunque los practicantes no sean elegibles para la gratificación tradicional, sí cuentan con la posibilidad de recibir un apoyo económico adicional dependiendo de su tiempo de servicio.