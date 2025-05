Partidos de hoy, sábado 24 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 24 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 24 DE MAYO

Liga 1 – Perú

1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Cusco FC – L1 Play, L1 MAX

3:30 p.m. Atlético Grau vs. Binacional – L1 Play, L1 MAX

6:00 p.m. Cienciano vs. UTC – L1 Play, L1 MAX

LaLiga – España

09.15 a.m. Real Madrid vs. Real Sociedad – DGO

11:30 a.m. Espanyol vs. Las Palmas – DGO, D Sports 2

11:30 a.m. Leganés vs. Real Valladolid – DGO, D Sports

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Mallorca – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Getafe vs. Celta de Vigo – DGO, D Sports 2

2:00 p.m. Alavés vs. Osasuna – DGO vs. D Sports Plus

Serie A – Italia

11:00 a.m. Bologna vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN

1:45 p.m. AC Milan vs. Monza – Disney+ Premium, ESPN 5

Copa Argentina

10:30 a.m. Deportivo Riestra vs. Dep. Armenio – TyC Sports

Copa de Alemania (Final)

1:00 p.m. Arminia Bielefeld vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN

Copa de Francia (Final)

2:00 p.m. PSG vs. Stade de Reims – DGO, D Sports

MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Philadelphia vs. Inter Miami – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Orlando City vs. Portland Timbers – MLS Season Pass (Apple TV)

