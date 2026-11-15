Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, domingo 15 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Copa de la Liga – Perú
5.00 pm. | Sporting Cristal vs Alianza Atlético – Bicolor+
- Liga 1 – Perú
1.00 pm. | Comerciantes Unidos vs Sport Boys – L1 MAX, DGO, Movistar TV APP
3.15 pm. | Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso – L1 MAX, DGO, Movistar TV APP
- Nations League – UEFA
9.00 am. | Chipre vs Montenegro – ESPN, Disney Plus
9.00 am. | Letonia vs Armenia – Disney Plus
12.00 m. | Finlandia vs San Marino – Disney Plus
12.00 m. | Bielorrusia vs Albania – ESPN 2, Disney Plus
2.45 pm. | Francia vs Turquía – Disney Plus
2.45 pm. | España vs Inglaterra – ESPN, Disney Plus
2.45 pm. | Croacia vs República – Checa Disney Plus
2.45 pm. | Bélgica vs Italia – ESPN 7, Disney Plus
- Nations League – CONCACAF
6.00 pm. | Panamá vs Curazao – Youtube, CONCACAF GO