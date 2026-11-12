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Te ayudo

Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, jueves 12 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 12 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

  • Nations League – UEFA

12.00 p.m. | Armenia vs Chipre – ESPN 3 y Disney+

12.00 p.m. | Turquía vs Bélgica – ESPN 2 y Disney+

2.45 p.m. | Italia vs Francia – ESPN y Disney+

2.45 p.m. | Inglaterra vs Croacia – ESPN 2 y Disney+

2.45 p.m. | Albania vs Finlandia – Disney+

2.45 p.m. | República Checa vs España – ESPN 3 y Disney+

2.45 p.m. | San Marino vs Bielorrusia – Disney+

2.45 p.m. | Montenegro vs Letonia – Disney+

  • Supercopa de Argentina

5.00 p.m. | Deportivo Pasto vs Junior – Win+ y Win Play

7.00 p.m. | Llaneros vs Boyacá Chicó – Win+ y Win Play

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