Partidos de hoy, martes 17 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 17 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 17 DE NOVIEMBRE
- Nations League – UEFA
2:45 p.m. | Dinamarca vs Noruega – ESPN 4, Disney+
2:45 p.m. | Bosnia vs Rumania – Disney+
2:45 p.m. | Israel vs Austria – Disney+
2:45 p.m. | Ucrania vs Georgia – Disney+
2:45 p.m. | Hungría vs Irlanda del Norte – Disney+
2:45 p.m. | Irlanda vs Kosovo – Disney+
2:45 p.m. | Gales vs Portugal – ESPN, Disney+
2:45 p.m. | Polonia vs Suecia – ESPN 5, Disney+
- Nations League – Concacaf
2:00 p.m. | Santa Lucía vs Barbados – Concacaf YouTube
2:00 p.m. | Dominica vs Islas Caimán – Concacaf YouTube
2:00 p.m. | Belice vs Sin Maarten – Concacaf YouTube
3:00 p.m. | San Cristóbal y Nieves vs Bonaire – Concacaf YouTube
7:00 p.m. | Guyana Francesa vs San Vicente y Granadina – Concacaf YouTube
7:00 p.m. | Estados Unidos vs Haití – Concacaf YouTube
8:00 p.m. | El Salvador vs Saint Martin – Concacaf YouTube
9:30 p.m. | México vs Jamaica – Concacaf YouTube
10:00 p.m. | Nicaragua vs Montserrat – Concacaf YouTube
- Amistoso internacional – FIFA
8:15 a.m. | Japón vs Paraguay – GEN, Trece, VS Sports, APF TV y Disney+
11:00 a.m. | Rusia vs Venezuela – Televen
6:00 p.m. | Chile vs Colombia – MEGA, Caracol TV
6:00 p.m. | Argentina vs Costa Rica – TyC Sports, TV Pública
6:30 p.m. | Ecuador vs Bolivia – Teleamazonas