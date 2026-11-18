El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una nueva versión que permitirá a los peruanos llevar su identificación en el celular con total seguridad. Esta nueva alternativa digital tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico (convencional y electrónico).

Al presentar esta nueva modalidad, la jefa de la entidad, Carmen Velarde, destacó que el ciberespacio es el nuevo lugar en el que diariamente los ciudadanos peruanos desarrollan sus actividades, por ejemplo el pago sin contacto o el pedido de un aplicativo de taxi, lo que hace necesario acelerar el paso hacia la transformación digital.

La obtención del DNId será voluntaria y no reemplazará al documento físico, que continuará vigente.

¿Desde cuando puedo gestionar mi DNI digital?

“A partir de ahora se puede obtener el DNI digital. Si tiene un teléfono iOS o Android, puede descargarse el ID Perú, que va a reconocerlo biométricamente y descargar la billetera digital Perú Pass. El siguiente paso es enrolar al Perú Pass con su DNI electrónico vigente, ya que se van a leer los códigos que tiene dicho DNIe. Luego, deberán contestar algunas preguntas y, finalmente, colocarán su rostro y con esa biometría usted va a acceder y descargar su DNI digital”, explicó a la agencia Andina, Velarde Koechlin.

¿Cómo obtener el DNI digital?

Para acceder a esta nueva modalidad de identificación, los ciudadanos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Contar con un DNI convencional o electrónico vigente .

. Tener un teléfono inteligente compatible con la billetera digital Perú Pass .

con la billetera digital . Superar un proceso de validación de identidad, que incluirá factores biométricos, información personal y la verificación del documento físico.

Asimismo, los padres podrán obtener el DNI digital de sus hijos menores de edad.

Una vez descargadas las aplicaciones oficiales, el ciudadano deberá:

Ingresar a Perú Pass .

. Crear un código de seguridad personal de seis dígitos.

Seleccionar la opción “obtener DNId” .

. Completar el proceso de validación de identidad, que incluye la lectura de la zona MRZ del DNI físico, la verificación biométrica de la huella dactilar y la validación biométrica facial mediante la aplicación ID Perú .

mediante la . Finalizada la validación, el DNId quedará habilitado en el dispositivo.

¿Dónde y para qué se podrá utilizar?

El DNId podrá utilizarse como medio de identificación adicional en trámites presenciales y virtuales, siempre que las entidades o instituciones correspondientes cuenten con mecanismos seguros para verificar su autenticidad.

De esta manera, los ciudadanos podrán acreditar su identidad desde el celular sin tener que presentar necesariamente su DNI físico.

¿Hasta cuando será gratuito el DNI digital?

“Consideramos que sea gratuito, por lo menos, hasta que termine el fenómeno de El Niño. Creemos que es una manera como el Perú ayuda al país, porque hay muchas personas que pierden el DNI físico, pero nadie pierde su celular. Entonces, a través del celular, van a tener este DNI digital que les va a permitir identificarse y decir que son quienes dicen ser”, señaló.

¿Qué pasa si pierdes o te roban el celular?

El usuario debe solicitar la revocación de su DNId a través de la plataforma web del Reniec. Luego, si lo desea, podrá descargar un nuevo DNI Digital en otro equipo. Cabe reiterar que ninguna transmisión de los datos ocurre de forma automática; siempre debes autorizarla expresamente, y puedes elegir exactamente qué atributo compartir en cada trámite.

¿Qué medidas de seguridad ofrece?

Una de las principales características del DNI digital es que permitirá a cada ciudadano mantener el control de su información personal. Así, cuando necesite acreditar su identidad, podrá compartir únicamente los datos indispensables para el trámite que realice.

Para autorizar la entrega de esta información se utilizará un mecanismo de autenticación biométrica o un código PIN, lo que contribuirá a proteger la privacidad de los usuarios.

Además, la verificación del documento se realizará mediante códigos QR dinámicos y temporales, respaldados por mecanismos criptográficos que garantizan su autenticidad e integridad.

El Reniec precisó que una fotografía o captura de pantalla del DNI digital no será considerada un mecanismo válido para acreditar la identidad, debido a que la verificación requiere el uso de los códigos QR y las herramientas de seguridad correspondientes.

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