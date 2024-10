¿Dónde seguir en vivo la procesión y misa del Señor de los Milagros?

Este sábado 5 de octubre de 2024, el Señor de los Milagros, conocido como el ‘Cristo Moreno’, dará inicio a su emblemático recorrido procesional por las calles de Lima, marcando el comienzo de las celebraciones de octubre. Miles de devotos se congregarán para rendirle homenaje y recibir su bendición.

La hora de salida será a las 12:00 pm desde el Santuario de las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda. Al finalizar, la imagen retornará al Santuario por la avenida Tacna.

La Hermandad del Señor de los Milagros informó que la procesión del Cristo de Pachacamilla será transmitida en vivo a través de Nazarenas TV, canal oficial del Monasterio de las Nazarenas Carmelitas Descalzas. Esta transmisión permitirá a millas de fieles seguir el recorrido desde cualquier lugar, sumándose así a una de las tradiciones religiosas más importantes del país.

¿QUÉ RECORRIDO SEGUIRÁ EL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN SU PRIMER PROCESO?

Conoce la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros, uno de los eventos más esperados del año por millas de fieles en Lima. Esta tradicional procesión, que reúne a devotos de todas partes, recorrerá las principales calles de la ciudad, permitiendo que los asistentes rindan homenaje al ‘Cristo Moreno’.

HORARIO DE LAS MISAS

En el Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas, se llevarán a cabo celebraciones de la Santa Misa todos los días del mes de octubre. Los horarios establecidos son los siguientes: 6:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm.

Además, se ha dado a conocer que el horario de atención del Santuario será de lunes a domingo, de 5:45 am a 10:00 pm Durante este tiempo, los fieles podrán participar en el Santo Rosario, que se celebrará a las 6: 30 pm También habrá oportunidades para confesiones todos los días a partir de las 8:00 am.

Cabe mencionar que las misas serán transmitidas a través de la señal de Nazarenas TV, canal oficial del Monasterio de las Nazarenas Carmelitas Descalzas.