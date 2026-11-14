¿Vas a la misa del papa León XIV en Las Palmas? Anuncian cierre de vías en tres distritos desde el domingo

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, autorizó el cierre total del tránsito vehicular en diversos tramos de vías de los distritos de Barranco, Surco y Chorrillos, con motivo de la celebración de la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, programada para el lunes 16 de noviembre, como parte de las últimas actividades de la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

¿Qué avenidas estarán cerradas?

El cierre comprende la Vía Expresa Sur, en el tramo entre la avenida República de Panamá y la avenida Los Próceres; la avenida Los Próceres, desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte; esta última, desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Guardia Civil Sur; y la avenida Guardia Civil Sur, desde la avenida Guardia Civil Norte hasta la avenida Guardia Civil.

Asimismo, se restringirá el tránsito en la avenida Guardia Civil, desde la avenida Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa; en la avenida Paseo de la República, desde dicho óvalo hasta la avenida Escuela Militar; y en esta última, desde la avenida Paseo de la República hasta la avenida Francisco Bolognesi. La restricción continuará por la avenida Francisco Bolognesi, desde la avenida Escuela Militar hasta la avenida República de Panamá, y por esta última, desde la avenida Francisco Bolognesi hasta la Vía Expresa Sur.

Todas las vías comprendidas dentro del cuadrante delimitado por estos tramos también permanecerán cerradas durante el horario autorizado.

¿Por dónde circular durante el cierre?

Para mantener la continuidad del tránsito, se han establecido rutas de desvío en ambos sentidos. De norte a sur, los conductores podrán utilizar la avenida Paseo de la República, la subida de Armendáriz, el Circuito de Playas, la avenida Malecón Grau y la avenida Prolongación Huaylas.

En sentido sur a norte, la ruta comprende la avenida Prolongación Huaylas, la avenida Malecón Grau, el Circuito de Playas, la subida de Armendáriz y la avenida Paseo de la República. También se contempla una ruta alterna por la Panamericana Sur y la avenida Alfredo Benavides.

Horario de las restricciones vehiculares

El cierre total del tránsito vehicular comenzará a las 8:00 p. m. del domingo 15 de noviembre y se mantendrá hasta las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre. Una vez concluido este periodo, deberá restablecerse la circulación vehicular.

La comuna limeña ha dispuesto que el organizador del evento implemente señalización preventiva para informar sobre los cierres y desvíos, así como que cuente con personal calificado en todas las intersecciones para orientar a los conductores y facilitar la circulación. Asimismo, se deberá garantizar el ingreso y salida de los residentes y permitir el acceso de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de emergencia.

De igual manera, el organizador tendrá que garantizar el libre tránsito de los peatones, especialmente de las personas con movilidad reducida, y comunicar las restricciones a los residentes y demás usuarios de las vías.

La Municipalidad de Lima invitó a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y tomar en cuenta las vías restringidas y las rutas alternas, a fin de evitar inconvenientes durante el desarrollo de esta actividad.

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