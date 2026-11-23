Conoce cómo Nestlé impulsa la agricultura regenerativa en Perú con los proyectos ‘Fomento Ganadero’ y ‘Paisaje Clima’ rumbo a su meta de cero emisiones netas al 2050.

Con la meta global de alcanzar cero emisiones netas al 2050, Nestlé Perú ha consolidado una hoja de ruta enfocada en la transformación de su cadena de suministro. Durante su participación en el podcast ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, Fernanda Rivera, líder de sostenibilidad de la compañía, detalló cómo las iniciativas locales buscan restaurar ecosistemas mientras garantizan la calidad de sus materias primas.

La estrategia, impulsada en el país desde 2020 tras los acuerdos globales firmados en 2018, se sostiene sobre tres pilares: abastecimiento responsable mediante agricultura regenerativa, economía circular en empaques y acción frente al cambio climático.

¿Qué es la agricultura regenerativa y por qué es clave para Nestlé?

A diferencia de la agricultura convencional, que se limita a reducir su huella ecológica, la agricultura regenerativa busca producir alimentos restaurando activamente los recursos naturales esenciales: el suelo, el agua y la biodiversidad. El objetivo es fortalecer los ecosistemas para que sean resilientes frente al cambio climático.

“No se trata solo de mitigar los impactos, sino de dejar en mejores condiciones los recursos naturales. Nuestro objetivo para el 2030 es obtener el 50 % de nuestros ingredientes clave —leche, café, cacao y palma— de la agricultura regenerativa“, explicó Fernanda Rivera.

Este enfoque trasciende las fábricas de la empresa y apunta directamente al origen de los insumos mediante dos proyectos emblemáticos en territorio peruano.

Fomento Ganadero: 75 años impulsando la producción lechera sostenible

Con más de siete décadas de trayectoria, Fomento Ganadero es la iniciativa de creación de valor compartido más antigua de Nestlé Perú. Nacida junto a la marca Ideal en Cajamarca y extendida luego a Trujillo y Lima, busca construir relaciones a largo plazo con los ganaderos proveedores de leche.

El programa ofrece acompañamiento integral en varios frentes. Por un lado, se busca optimizar la productividad atendiendo las necesidades del medio ambiente con el mejoramiento genético del ganado, manejo eficiente de pastos y creación de nuevos cultivos para alimentación animal sin impacto ambiental.

De otro lado, se impulsa la gestión empresarial a través de la capacitación administrativa para que los productores rentabilicen sus mejoras y aumenten sus ingresos.

Paisaje Clima: conservación de bosques en Ucayali

Lanzado en 2024 en alianza con la organización ejecutora Earthworm, Paisaje Clima opera en Pucallpa (Ucayali) trabajando directamente con agricultores de cacao y palma.

El proyecto integra los cultivos al entorno natural evitando la degradación de tierras y promoviendo la conservación y restauración de los bosques amazónicos. Mediante el uso responsable del agua, la recuperación de suelos y la protección de la biodiversidad, Nestlé busca reemplazar prácticas agrícolas heredadas por modelos sostenibles basados en evidencia científica.

Para Fernanda Rivera, liderar esta transición representa un compromiso profesional y colectivo, destacando que gran parte de los equipos de sostenibilidad del sector en el país están impulsados por mujeres enfocadas en regenerar las cadenas productivas y generar un impacto positivo duradero.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ