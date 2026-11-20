Después de conquistar la televisión peruana hace 20 años, Dragón, Mandril y Tony Blades regresan con una nueva misión: conquistar el entretenimiento digital con Atlantic Casino Online.

En el 2006, La Gran Sangre se transmitió por primera vez en las pantallas de Frecuencia Latina, hoy Latina Televisión, y se convirtió en una de las series peruanas más recordadas y aclamadas de la época. Hoy, dos décadas después, sus protagonistas regresan con una nueva película y una experiencia que lleva su universo al entretenimiento digital.

Atlantic Casino Online reúne a sus personajes en un juego exclusivo con premios y un acceso especial a diferentes clips de escenas eliminadas y detrás de cámaras. Además, los nuevos usuarios mayores de 18 años podrán recibir 30 giros gratis sin depósito, al registrarse con el código: GRAN SANGRE.

Dragón, Mandril y Tony Blades llegan a Atlantic Casino Online

Para quienes crecieron viendo a este grupo de justicieros, los personajes interpretados por Carlos Alcántara, Pietro Sibille y Aldo Miyashiro, marcaron a toda una generación de televidentes que siguieron sus capítulos y cuatro temporadas a través de Latina Televisión.

Dragón, el maestro de las artes marciales; Mandril, reconocido por su fuerza y valentía; y Tony Blades, el carismático y seductor integrante del equipo, vuelven a reunirse para demostrar que su historia todavía tiene mucho por contar.

Esta vez, su regreso no se limita a la pantalla grande. Los tres protagonistas también forman parte de una experiencia digital desarrollada especialmente para los seguidores de la franquicia y los jugadores de Atlantic Casino Online.

La Gran Sangre gira en tu celular

El juego de La Gran Sangre se vive ahora en exclusividad de Atlantic Casino Online y fue desarrollado junto a Red Tiger, proveedor internacional especializado en desarrollo de juegos de casino.

Con esta propuesta Atlantic Casino Online amplía su catálogo de entretenimiento digital y apuesta por una producción nacional que mantiene su conexión con distintas generaciones de peruanos, y como anuncia una de las frases de la campaña: ¡Que se cuiden los jackpots!

Premios y sorpresas aleatorias

Los jackpots divididos en mini, minor, major y mega, no son los premios del nuevo juego exclusivo de Atlantic Casino Online; el slot también cuenta con dos sorpresas aleatorias que atraerá no solo al público que conoce del casino, si no también a los fans de La Gran Sangre.

La primera, te da la posibilidad de descubrir diferentes clips relacionados con la producción de la película, incluyendo momentos detrás de cámaras que muestran otra perspectiva del trabajo realizado por sus protagonistas.

Mientras los usuarios disfrutan del tragamonedas online, les aparecerá de forma aleatoria una ventana emergente que los invitará a ingresar a una playlist exclusiva y privada de YouTube, creada especialmente para esta experiencia.

La segunda sorpresa también se activa de manera aleatoria y se llama: Spin Gifts. Una función que activa una ruleta durante el desarrollo del juego y busca complementar la experiencia de los usuarios ofreciendo giros gratis de manera aleatoria dentro del juego de La Gran Sangre.

Como ocurre con otros juegos de casino, los resultados dependen del azar y las funciones especiales están sujetas a las reglas y condiciones establecidas para cada título.

Beneficios para los nuevos jugadores de Atlantic

Además de la experiencia para los jugadores habituales, Atlantic Casino Online presenta diferentes beneficios para los nuevos usuarios que desean conocer su plataforma por primera vez.

Uno de los principales beneficios de este lanzamiento es que permite que los nuevos usuarios conozcan el slot sin necesidad de realizar un primer depósito. Los interesados deben registrarse en casinoatlanticcity.com e ingresar el código promocional GRAN SANGRE durante el proceso correspondiente.

Con este código podrán recibir 30 giros gratis para jugar el slot de La Gran Sangre, según las condiciones de la campaña. La promoción está sujeta a sus términos y condiciones, incluyendo los requisitos de registro, activación, uso y vigencia.

Además, como parte de los beneficios promocionales contemplados para nuevos jugadores, también se encuentra un sorteo de un iPhone 18 Pro. Los interesados en participar deberán realizar su primer depósito y seguir los requisitos particulares de la campaña, que pueden incluir acciones adicionales al registro.

Es importante distinguir los beneficios que se obtienen únicamente al registrarse de aquellos que requieren realizar un depósito o cumplir requisitos adicionales. Por ello, los usuarios interesados deberán revisar las bases oficiales para conocer las condiciones de participación, las fechas de vigencia y los criterios establecidos para seleccionar al ganador.

Una bienvenida al 100%

Los nuevos usuarios también podrán acceder a un beneficio de bienvenida que se refiere a una devolución de hasta el 100% por su primer depósito, sujeto a las condiciones de la promoción vigente.

Este beneficio es independiente de los 30 giros gratis sin depósito y al sorteo del iPhone 18 Pro, requiere que el usuario realice un depósito que cumpla con las condiciones establecidas por Atlantic Casino Online.

Antes de activarlo, se recomienda revisar los montos aplicables, los juegos participantes y los requisitos de uso del bono.

Juega La Gran Sangre en Atlantic Casino Online

Para quienes desean descubrir esta nueva experiencia de entretenimiento, el proceso comienza en la plataforma oficial de Atlantic Casino Online.

Ingresa a casinoatlanticcity.com y selecciona la opción de registro. Completa tus datos personales y los pasos de validación correspondientes. Utiliza el código promocional GRAN SANGRE para acceder a los 30 giros gratis sin depósito, según las condiciones vigentes. Busca el juego exclusivo La Gran Sangre exclusivo solo dentro del catálogo de Atlantic Casino Online Ingresa al slot, conoce sus funciones y descubre las sorpresas que podrán aparecer durante la experiencia. Haz tu primer depósito en la web casinoatlanticcity.com seleccionando el botón depositar para participar en el sorteo por un iPhone 18 Pro, según las condiciones vigentes.

Con esta colaboración, Atlantic Casino Online demuestra que las grandes historias pueden encontrar nuevas formas de conectar con el público.

La serie que hace 20 años conquistó la televisión peruana ahora llega a una experiencia de entretenimiento digital que reúne nostalgia, personajes inolvidables y contenido exclusivo.

Dragón, Mandril y Tony Blades están de regreso. Y esta vez, ¡que se cuiden los jackpots!

Conoce el juego de La Gran Sangre en Atlantic, regístrate con el código GRAN SANGRE y descubre los beneficios de este lanzamiento exclusivo.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ