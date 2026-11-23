El 34,9 % de los niños menores de 3 años en Perú presentan anemia, un diagnóstico que puede afectar su desarrollo físico y cognitivo. Ante ello, Inkafarma, Latina Televisión y el Ministerio de Salud unieron esfuerzos para presentar “Un paso adelante contra la anemia”, una iniciativa que busca promover la prevención desde la gestación mediante la educación y la adopción de hábitos saludables en las familias.

La iniciativa parte de una realidad que suele pasar desapercibida: la anemia no afecta únicamente a las zonas alejadas o a familias en situación de pobreza. Según el INEI, el 64% de niños pertenecen a zonas urbanas en regiones como Cajamarca, Loreto, Puno, Piura, siendo Lima Metropolitana la de mayor concentración de casos que presenta esta condición médica. Por ello, el programa busca brindar información sencilla y confiable a madres, padres y cuidadores para que reconozcan los riesgos, mejoren la alimentación infantil y acudan oportunamente a los servicios de salud.

El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en las instalaciones de Latina Televisión y contó con las participaciones de Edmundo Yáñez, CEO de Inkafarma; Pablo Massi, director de Marketing y Comercial de Latina; así como de Luis Dyer, ministro de Salud, y Maritza Canales, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quienes coordinan los esfuerzos del Gobierno peruano en la lucha contra la anemia. La propuesta combina las capacidades técnicas del Ministerio de Salud (Minsa) con el alcance comunicacional multiplataforma de Latina y los canales digitales de Inkafarma para llevar información sobre prevención, tratamiento y atención de la anemia a más hogares peruanos.

Educación y prevención desde casa

Como parte de este esfuerzo, Latina Televisión contribuirá a ampliar el alcance de los mensajes de la campaña mediante secuencias y espacios de difusión dirigidos a las familias peruanas. “En Latina sabemos que la televisión tiene el poder de llegar a millones de hogares de forma inmediata. A través de Latina Suma, nuestra plataforma de desarrollo sostenible, buscamos transformar ese alcance en información útil para tomar mejores decisiones. Hoy, junto a Inkafarma y el Ministerio de Salud, ponemos nuestras pantallas de Tv y digital al servicio de la prevención de la anemia y el desarrollo infantil temprano. Porque cuidar la salud de nuestra niñez es invertir en el futuro del país”, señaló Rocy Vasquez, Líder de Sostenibilidad de Latina.

Como parte de la campaña, el programa Arriba Mi Gente, de Latina Televisión, incorporará una secuencia médica en la que especialistas del Ministerio de Salud (Minsa), entre ellos ginecólogos, hematólogos y pediatras, brindarán orientación sobre la prevención, detección y tratamiento de la anemia. Además, Nelly Rossinelli, conductora de Arriba mi gente, compartirá recetas con alimentos ricos en hierro y proteína, preparadas con la asesoría de profesionales de salud del Minsa, para ayudar a las familias a mejorar la alimentación de sus hijos.

Por su parte, Inkafarma presentó la plataforma educativa digital “Un paso adelante contra la anemia”, la cual ha sido diseñada para que sea fácilmente accesible desde un celular, reuniendo contenidos gratuitos sobre cinco ejes temáticos: qué es la anemia, detección temprana, alimentación, higiene y tratamiento. La información está disponible en podcasts, infografías, recetas, cuentos y demás herramientas interactivas para que las familias puedan incorporar estos conocimientos a su vida cotidiana.

“Como parte de nuestro propósito de cuidar la salud de todos los peruanos, hemos desarrollado esta plataforma educativa y de fácil acceso, que es un esfuerzo que mantendremos en el tiempo”, señaló Edmundo Yáñez, CEO de Inkafarma. “Estamos convencidos de que prevenir la anemia es también darles a nuestros niños mejores oportunidades para crecer y desarrollarse. Por eso, invitamos a más empresas a sumarse a este esfuerzo, aportando sus recursos, experiencia y capacidad para llegar a más familias peruanas”, añadió.

Cabe señalar que esta iniciativa privada se encuentra alineada con el recientemente presentado Pacto Multisectorial para Prevenir y Reducir la Anemia Materno-Infantil, mediante el cual el Gobierno estableció la meta de reducir la prevalencia de esta enfermedad en menores de 3 años del 34,9 % al 17,4 % para 2031.

Con esta alianza entre sector público y privado, se busca que la lucha contra la anemia trascienda hacia un esfuerzo sostenido y permanente de educación y acompañamiento, especialmente durante el embarazo y los primeros años de vida de los infantes, cuando la prevención y la atención oportuna son fundamentales para el desarrollo infantil.

Las familias que quieran acceder a esta plataforma educativa gratuita solo deben ingresar a www.inkafarma.pe/unpasoadelantecontralaanemia

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