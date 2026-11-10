Papa León XIV: así es el mural más largo del Perú en su honor

Con motivo de la visita del Papa León XIV al Perú, Pluz Energía cubrió la fachada de su Subestación Barsi con una obra de 398 m que retrata la identidad del Callao y del Perú. Se pintó con una tecnología que absorbe CO₂ y ayuda a limpiar el aire.

Por la llegada del Papa León XIV al Perú, una pared de 398 metros cuadrados le da la bienvenida. Está en la fachada de la Subestación Eléctrica (SET) Barsi de Pluz Energía, y es el mural más largo del país dedicado al Pontífice.

Quien recorra la obra de un extremo a otro encontrará una sucesión de estampas que cuentan la identidad, los elementos y las tradiciones del Callao y del Perú. La idea fue transformar una fachada de infraestructura eléctrica en un mensaje de fe, solidaridad y compromiso ambiental para recibir al Papa.

Pero lo más sorprendente no se ve a simple vista: esta pared también limpia el aire. El mural se pintó con pintura fotocatalítica con el compuesto CO2pure, una tecnología ecoamigable que ayuda a absorber gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, y a reducir los contaminantes del ambiente. Su capacidad de purificación equivale a la de unos 359 árboles adultos, y se estima que absorberá alrededor de 135 kg de CO₂ al año.

Detrás de los pinceles está Barroco Art, un colectivo de artistas urbanos que se dedica a recuperar y poner en valor espacios de la ciudad a través del arte. A ellos se sumaron manos voluntarias: Pluz Energía organizó una jornada junto con la Diócesis del Callao en la que los participantes tomaron la brocha y ayudaron a darle color a la obra.

Detrás del color también hay una pieza clave del servicio eléctrico. La Subestación de Transmisión (SET) Barsi cumple una tarea silenciosa pero esencial: reduce la carga de energía para que esta llegue de forma segura a los hogares de la zona de concesión de Pluz Energía. Con el mural, esa misma infraestructura suma ahora un valor social y ambiental para las comunidades que la rodean.

Así, con motivo de la visita papal, una subestación eléctrica se convierte en lienzo, en mensaje de bienvenida y en un pequeño pulmón para la ciudad.

Sobre Pluz Energía: es una empresa de distribución eléctrica que atiende a más de 1.65 millones de clientes en 59 distritos del norte de Lima Metropolitana, el Callao y el Norte Chico, hasta Barranca.