SANTOS BRAVOS y &TEAM estrenaron “ORIGAMI”, una esperada colaboración entre los grupos globales de HYBE que conecta la escena latina con Japón. Latina tuvo una entrevista exclusiva con Santos Bravos, en la que revelaron detalles importantes sobre este nuevo single, que nos da un primer vistazo a lo que será ACRUX, el próximo EP de SANTOS BRAVOS previsto para febrero de 2027.

En la entrevista, hablaron sobre el significado del nombre del sencillo y qué trae esta nueva etapa: “Básicamente, lo que queremos transmitir y el mensaje que se da (…) es que un origami es un papel que puedes modificar, moldear a tu manera, como a tu gusto. Este proceso ha sido eso, un origami, porque hay veces a lo mejor que pasa algo y podemos caer, pero somos como un origami y tenemos como muchas personas que pueden ayudar a transformar de nuevo a nuestra forma original”.

Con respecto a su relación con &TEAM, profundizaron en qué diferencias encontrarán los fans tras su primer featuring con el grupo en KAWASAKI (Remix): “La diferencia de la primera colaboración que tuvimos con ellos a comparación con esta nueva que vamos a tener es que esto es una nueva era para nosotros, una nueva etapa, una etapa más madura (…) Me enseñaron un cachito del video musical y en verdad que está muy cool”.

Lo que más extrañan de su hogar

En temas más emotivos, ahondaron en qué es lo que más añoran tras el enorme éxito del grupo.

Drew Venegas: “Lo que más extraño es tener contacto, soy el tipo de persona que da abrazos. Entonces, yo amo abrazar a mi familia”.

Kauê Penna: “Estos días tuvimos como 2, 3 días libres y literal volé como casi 10 horas solo para estar en Brasil por 72 horas. Y esto muestra cómo extraño a mi familia y extraño estar ahí en mi casa, con las personas que amo mucho”.

Gabi Bermúdez: “Mi familia es pequeña, entonces extraño pasar tiempo con ellos, extraño mucho los consejos de mi abuelo, los consejos, bueno, mi familia en general, todo, hasta mis primos me dan consejos. Somos una familia muy consejera.”

Kenneth Lavíll: “Lo que más extraño (…) es ir a comer comida de Veracruz, pero sobre todo a mi familia, jugar con mis primos, estar ahí con ellos, pasarla bien”. Luego se refirió a que igualmente siente ese calor con el grupo: “Pero bueno, con ellos la paso también increíble (…) ellos son mi familia también”.

Alejandro Aramburú se refirió especialmente sobre la identidad peruana: “Veo muchas cosas que me hacen acordar a Perú. Veo un montón de cosas así que como que me hacen reír, porque más que nada como que la cultura peruana es muy de memes, muy de cosas graciosas, cosas así clásicas”.

Por último, todo el grupo mandó un mensaje al Perú y a Latina, invitando a todos sus fans a escuchar su nuevo single y lo próximo que aún está por venir: “Un saludo para todo el Perú, para Latina, estamos muy agradecidos con ustedes (…) Son un fandom increíble, son lo mejor del mundo y siempre los estamos viendo, los queremos”.