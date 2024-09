Con un cambio: la alineación de Perú vs. Ecuador por Eliminatorias 2026

La selección peruana se alista para afrontar una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ahora, la ‘Bicolor’ visitará a Ecuador en Quito con la necesidad de sumar para no despegarse de la zona media de la tabla de posiciones. A continuación, en Latina Noticias, conoce cuál es la alineación de Perú vs. Ecuador.

Cabe recordar que el equipo de todos viene de mostrar una muy buena cara contra Colombia en el estadio Nacional. Los pupilos de Jorge Fossati estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero finalmente obtuvieron un empate contra la vigente subcampeona de América.

Para el Perú vs. Ecuador, el comando técnico de Jorge Fossati no realizaría ningún cambio, puesto que no tiene bajas en su oncena titular.

¿CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. ECUADOR?

El partido Perú vs. Ecuador se disputará este martes 10 de septiembre de 2024 en Quito.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS. ECUADOR?

La pelota rodará desde las 4:00 p.m. (hora local).

ALINEACIÓN DE PERÚ VS. ECUADOR

Pedro Gallese, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Luis Advíncula, Marcos López, Sergio Peña, Gianluca Lapadula, Álex Valera.

POSIBLE ALINEACIÓN DE ECUADOR

Hernán Galíndez, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié, Jhegson Méndez/Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Pervis Estupiñán, Kevin Rodríguez/John Yeboah, Enner Valencia.