Alonso Correa: los memes que dejó su participación en París 2024

El peruano Alonso Correa hizo historia para el deporte peruano al clasificar a las instancias finales de la prueba de surf de los Juegos Olímpicos París 2024. Pese a su buena actuación, perdió en la lucha por la medalla de bronce contra el brasileño Gabriel Medina. Esto no pasó desapercibido para los internautas peruanos, que inundaron las redes sociales con diversos memes.

Cabe apuntar que en la lucha por la medalla de bronce, el peruano quedó relegado con un puntaje total de 12.43, mientras que el brasileño logró un 15.54, lo que le permitió quedarse con la ansiada presea. De esta forma, Alonso Correa, al quedar en el cuarto lugar, ganó un diploma olímpico.

Lo que llamó la atención en determinado momento fue que Alonso Correa reclamó cuando le dieron prioridad al brasileño para tomar una ola. Casualmente, la ola que tomó Gabriel Medina le permitió conseguir uno de los puntajes más altos del heat. Esto también motivó varios de los memes que se difundieron en redes sociales.

A continuación podrás apreciar los más curiosos memes que se difundieron en redes sociales durante y después de la actuación de Alonso Correa en los Juegos Olímpicos París 2024:

No le dieron la prioridad a Alonso Correa. pic.twitter.com/fe1WmAX1cy

No he visto un robo tan grande desde el expolio napoleónico.



ALONSO CORREA DEBIÓ GANAR Y NADIE ME DIRÁ LO CONTRARIO pic.twitter.com/6FgRoWGtYZ