Deportivo Garcilaso no se queda atrás y anuncia su noche de presentación con Pamela López

Deportivo Garcilaso se alista para su debut en la Liga 1, sin embargo, antes de arrancar el año 2025, el cuadro cusqueño realizará su noche de presentación en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto inca utilizó sus redes sociales para anunciar su evento pero lo que llamó la atención fue la presencia de Pamela López.

Y es que al igual que Cienciano que tuvo a Pamela Franco en la previa de su presentación, ahora Deportivo Garcilaso no quiere perder el ritmo y contará con la exesposa de Christian Cueva. Cabe mencionar que Pamela López no estará sola en el escenario sino que estará junto a la Gran Orquesta Internacional donde canta Christian Domínguez, la ex pareja de Pamela Franco.

🏟️ 𝐌𝐔́𝐒𝐈𝐂𝐀 𝐘 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐄𝐍 𝐔𝐍𝐀 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍𝐎𝐋𝐕𝐈𝐃𝐀𝐁𝐋𝐄 🎶



¡La Gran Orquesta Internacional y la animación de Pamela López te esperan para una noche única! 🌟

Que ni la lluvia ni nada nos detenga. 🥳 pic.twitter.com/2z52GkryF4 — Club Deportivo Garcilaso (@CD_Garcilaso) January 23, 2025

El evento está programado para el sábado 1 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en donde todos los hinchas del ‘Garci’ llegarán al coloso para ver la presentación del equipo de sus amores.

Deportivo Garcilaso debuta el lunes 10 de febrero ante Los Chankas en Andahuaylas, dicho partido cerrará la fecha 1 del Torneo Apertura.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

VIDEO RECOMENDADO