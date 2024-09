¿Dónde ver el Perú vs Ecuador en vivo por Eliminatorias Sudamericanas?

La selección peruana choca contra Ecuador este martes 10 de septiembre por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La ‘Bicolor’ viene de igualar 1-1 con Colombia en Lima y ahora busca cosechar su primera victoria en el presente proceso eliminatorio y, de esta manera, volver a soñar con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

PREVIA DEL PERÚ VS ECUADOR

Por el lado del rival, los ecuatorianos vienen de perder de visita 0-1 ante Brasil, por lo que llegan con la necesidad de sumar 3 puntos que le permitan recuperar el paso en las Eliminatorias. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles sobre el encuentro entre peruanos y ecuatorianos, sobre todo cómo ver por Internet este trascendental partido de fútbol.

¿DÓNDE VER EL ECUADOR VS PERÚ POR INTERNET?

En nuestro país, el choque Ecuador vs Perú es transmitido en vivo por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable. En tanto, en Ecuador, el partido va por la señal de El Canal del Fútbol.

Asimismo, este encuentro por las Eliminatorias 2026 puede verse en vivo vía streaming (Internet) en Perú a través de Movistar Play, mientras que en Ecuador la transmisión online se da a través de la plataforma digital de El Canal del Fútbol.

Siempre a través de Internet, el Ecuador vs Perú puede ser visto en las siguientes señales: DGO en Argentina, Fanatiz PPV en Estados Unidos, AUFTV en Uruguay, HEI en Paraguay, Sky Plus en México, Caracol Play en Colombia, Simple TV en Venezuela y Movistar Plus en España.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS COLOMBIA?

El partido entre Ecuador y Perú se juega este martes 10 de septiembre desde las 4:00 pm (hora peruana) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, más conocido como Casa Blanca. Dicho encuentro es válido por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, en esta nota de Latina Noticias, te dejamos los diversos horarios en el mundo para ver este partido válido por las Eliminatorias Sudamericanas:

Perú: 4:00 pm.

Ecuador: 4:00 pm.

Colombia: 4:00 pm.

Canadá: 5:00 pm.

Brasil: 6:00 pm.

Argentina: 6:00 pm.

Estados Unidos: 5:00 pm.

