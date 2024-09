New England Revolution se enfrentará a Charlotte FC por la semana 27

Hoy, a partir de las 15:00 horas, juegan Charlotte FC y New England Revolution por la semana 27 del torneo Estados Unidos – MLS 2024, en el Bank of America Stadium.

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Charlotte FC no pudo ante Orlando City SC en el Inter and Co Stadium. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

En la fecha pasada, New England Revolution finalizó con un empate 2-2 ante CF Montréal. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 9 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de abril, en el torneo Estados Unidos – MLS 2024, y New England Revolution sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El encuentro será supervisado por Mark Allatin, el juez encargado.

Próximos partidos de Charlotte FC en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 28: vs Inter Miami: 28 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Chicago Fire: 2 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs CF Montréal: 5 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs DC United: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de New England Revolution en Estados Unidos – MLS 2024

Semana 28: vs Nashville SC: 28 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Houston: 2 de octubre – 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs DC United: 5 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Columbus Crew: 12 de octubre – 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Inter Miami: 19 de octubre – 19:00 (hora Argentina)

Horario Charlotte FC y New England Revolution, según país