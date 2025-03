Estados Unidos – MLS: Charlotte FC vs San José Earthquakes Semana 5

El duelo correspondiente a la semana 5 de Major League Soccer 2025 se jugará el próximo sábado 22 de marzo a las 18:30 horas.

Así llegan Charlotte FC y San José Earthquakes

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Colorado Rapids.

Últimos resultados de Charlotte FC en Estados Unidos – MLS

Charlotte FC no quiere lamentar otra caída: 2 a 0 finalizó su partido frente a FC Cincinnati. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 3.

Últimos resultados de San José Earthquakes en Estados Unidos – MLS

San José Earthquakes viene de caer en su estadio ante Colorado Rapids por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 7 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Si hablamos de la condición de local/visitante, los equipos muestran resultados similares. Charlotte FC ha mantenido una racha impresionante en el estadio Bank of America Stadium, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. San José Earthquakes se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

Próximos partidos de Charlotte FC en Estados Unidos – MLS 2025

Semana 6: vs Colorado Rapids: 29 de marzo – 17:30 (hora Argentina)

Semana 7: vs Nashville SC: 5 de abril – 15:30 (hora Argentina)

Semana 8: vs CF Montréal: 12 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 9: vs San Diego FC: 19 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Semana 10: vs New England Revolution: 26 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Próximos partidos de San José Earthquakes en Estados Unidos – MLS 2025

Semana 6: vs Seattle Sounders: 29 de marzo – 23:30 (hora Argentina)

Semana 7: vs DC United: 6 de abril – 18:00 (hora Argentina)

Semana 8: vs Los Angeles FC: 12 de abril – 23:30 (hora Argentina)

Semana 9: vs Sporting Kansas City: 19 de abril – 23:30 (hora Argentina)

Semana 10: vs Columbus Crew: 26 de abril – 20:30 (hora Argentina)

Horario Charlotte FC y San José Earthquakes, según país