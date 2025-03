Dina Boluarte: “Me declaro inocente” | Exclusivo

Por Ana Briceño, Unidad de Investigación

El pasado 13 de enero, la presidenta Dina Boluarte tuvo la oportunidad de decir la verdad sobre las cirugías que se realizó en la clínica Cabani, pero estando al frente de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la mandataria insistió en su problema de salud, evadió algunas preguntas y responsabilizó al ex premier Alberto Otárola de ser el causante de que se le investigue por omisión de funciones.

“Esta carpeta que se me ha abierto es porque el ex premier Alberto Otárola fue citado al Congreso para que declare sobre las denuncias que la ciudadana Yaziré (Pinedo) le imputa. No entiendo la razón por la que el señor Otárola haya tocado el tema de un asunto personal, de carácter privado, que es mi salud. Situación que él conocía con suma anticipación, en consecuencia, él tenía conocimiento de la dificultad respiratoria que tenía desde tiempo atrás”, sostuvo Boluarte durante el interrogatorio.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias ha accedido a la declaración de la mandataria, en la que se evidencia su fastidio por el inicio de las indagaciones debido a que habría abandonado su cargo en Palacio de Gobierno para operarse y recuperarse, después. “Lamento mucho que la Fiscalía se convierta en mesa de partes de lo que la prensa, de manera irresponsable, en su mayoría, suelta la noticia y la Fiscalía tenga que abrir carpetas fiscales”, dijo.

DINA EN SU LABERINTO

La mandataria insistió frente a Espinoza que se operó por un problema respiratorio. Sin embargo, hace dos semanas, la clínica Cabanni y su exasistente, Patricia Muriano, la han desmentido, al informar que Boluarte sí se hizo una cirugía estética en su rostro.

“Me sometí a esta intervención quirúrgica no por un tema de estética, como se menciona en las noticias, sino porque tenía dificultades para respirar, por tabique desviado, cornetes crecidos en amplitud. Desde el 2011, mis visitas han sido constantes a neumólogos y al otorrinolaringólogo. Esta deficiencia respiratoria, en más de una ocasión en acto público, me quitó la respiración”, relató la presidenta.

Para hacer más creíble su relato de que todo se trató de un tema respiratorio, Boluarte contó que, en Tarapoto, cuando era ministra de Inclusión Social, acudió a una actividad del Programa Juntos donde tuvo que leer un cuento con un niño y que de repente no pudo hablar porque tenía dificultad para respirar. “Mi jefe de comunicación pensó que emocionalmente me había quebrado por el contenido del cuento y claro también el cuento estaba cargado de sensibilidad (…) inaugurando una comisaría nueva, igual, se me fue la voz”, narró la presidenta.

Según la versión de Boluarte, desde el 2011 sufría porque no podía dormir debido a que se ahogaba y que esa fue la razón por la que se operó, en vista que-de acuerdo a su relatato- el tratamiento con un spray no hizo efecto en su salud respiratoria.

“El 28 de junio del 2023, haciendo uso de mis horas de sueño que todo ser humano en el planeta Tierra tiene, acudí a la clínica para ser intervenida, la intervención no duró más allá de 50 minutos aproximadamente, durante todo ese tiempo me trataron con anestesia local, por lo tanto, siempre he estado consciente, lúcida y despierta, podía conversar de manera normal con los médicos. Ahí terminada la intervención, el médico que me atendió me dio inmediatamente de alta porque era un tratamiento menor y ambulatorio, y recomendó que no tuviese contacto físico o hacer alguna actividad forzada y sugirió como era aproximadamente pasada las 10 p.m. que me quedase a descansar en la clínica la misma que acepté”, señaló Boluarte.

La mandataria aseguró que aceptó quedarse a dormir porque recordó que cada vez que llega a su casa sus dos mascotas, Luna y Quilla, le dan la bienvenida, “se ve vienen encima y juegan conmigo haciendo un trabajo brusco”. Al día siguiente, 29 de junio, según su relato, acudió a Palacio de Gobierno para cumplir sus funciones. También indicó que desde el primer día de Semana Santa del 2024 vive en Palacio de Gobierno.

Ante las preguntas de qué especialista la operó, y si ella firmó la autorización de la intervención quirúrgica, Dina Boluarte respondió que se acogía al artículo 2 de la Constitución: derecho a la intimidad personal.

Además, indicó que la Clínica Cabani sería la indicada de entregar su historia clínica.

“Los delitos que se me atribuyen son omisión de funciones o no haber comunicado sobre un supuesto impedimento ante el Consejo de Ministros, y como segundo delito que se me imputa es abandono injustificado del cargo, de ambos delitos me declaro inocente”, puntualizó la mandataria.