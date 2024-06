Gianluca Lapadula expresa públicamente su admiración por Paolo Guerrero

En su reciente aparición en la conferencia de prensa, Gianluca Lapadula sorprendió al elogiar al capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero. El deportista señaló que su colega mantiene un buen físico a sus 40 años de edad.

“Ya quisiera llegar a los 40 años y ser como Paolo Guerrero. Lo veo muy bien físicamente. Es muy importante para el grupo porque es un jugador que ha hecho historia en la Selección peruana”, expresó el delantero nacional.

Además, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que dará lo mejor de sí para buscar el gol en el encuentro de hoy ante Canadá, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa América 2024.

“Para un delantero el gol es vida, es aliento. No conozco otra forma que no sea el trabajo y la actitud. Me voy a seguir preparando con la mejor actitud, hay mucho por mejorar y trabajar”, puntualizó.

‘Lapagol’ recalcó que la selección está trabajando de forma conjunta para tener un mejor rendimiento y actitud para los próximos encuentros.

“El grupo sigue siendo muy unido como siempre, es muy importante seguir con la misma actitud del último partido. Siento que estamos yendo por el camino correcto”, concluyó.

¿CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. CANADÁ?

El partido entre Perú vs. Canadá se disputará este martes 25 de junio de 2024.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PERÚ

21 de junio: Perú 0-0 Chile

14 de junio: El Salvador 0-1 Perú

07 de junio: Perú 0-0 Paraguay

26 de junio: Perú 4-1 R. Dominicana

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CANADÁ

20 de junio: Argentina 2-0 Canadá

09 de junio: Francia 0-0 Canadá

06 de junio: Países Bajos 4-0 Canadá

23 de marzo: Canadá 2-0 Trinidad y Tobago

HORARIO PARA VER PERÚ VS. CANADÁ

La pelota rodará desde las 5:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos; y 7:00 p.m. de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.