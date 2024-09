Hernán Barcos: esto dijo sobre jugar con Paolo Guerrero en Alianza Lima

En una reciente declaración, Hernán Barcos, jugador de Alianza Lima, expresado su total disposición y entusiasmo por jugar junto a Paolo Guerrero en el mismo equipo. Incluso, considera un privilegio poder compartir la cancha con un futbolista de la talla del ‘Depredador’.

“Veo a muchas periodistas, a mucha gente decir ‘¿qué le causará a Barcos la llegada de Paolo?’. ¿Qué me puede causar a mí? Es un orgullo poder jugar al lado de un jugador como Paolo. Si Paolo a mí no me potencia, yo sería un burro”, expresó en una entrevista con Liga 1 Max.

El delantero argentino ha manifestado abiertamente su deseo de que ambos jugadores puedan complementarse y potenciarse mutuamente en beneficio del club Alianza Lima.

Resaltando la importancia de trabajar en equipo y alcanzar juntos los objetivos trazados, Barcos expresó: “Ojalá que me pueda potenciar y que yo lo potencie a él, y juntos podamos llevar a Alianza a donde tengamos que llevarlo. Esa es la idea, no me perjudica en lo más mínimo. Al contrario, me va a ayudar mucho”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cederle el número 9, icónico en el fútbol, a Paolo Guerrero, Barcos reveló que le ha ofrecido dicho número para el próximo año, ya que las normativas actuales no permiten realizar cambios durante el actual campeonato.

Esta actitud de apertura y respeto entre ambos futbolistas refleja un espíritu de trabajo en equipo y colaboración mutua en pro del éxito deportivo de Alianza Lima.