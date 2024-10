Arsenal supera por 3-1 a Southampton tras dar vuelta el partido

Aunque Southampton llegó a anotar, no le alcanzó para superar a su rival los Gunners y cayeron derrotados 3-1 en la fecha 7 del torneo Inglaterra – Premier League 2024-2025. El marcador se abrió con un certero remate del delantero de Southampton, Cameron Archer, a los 9 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, Arsenal reaccionó tras una jugada (12′ 2T) y fue Kai Havertz quien logró igualar las cosas. El ímpetu del equipo de Mikel Arteta no se detuvo y, con otra jugada, no solo pudo tomar la delantera a través de Gabriel Martinelli (22′ 2T), sino que también pudo garantizar una ventaja amplia y concluyente cuando Bukayo Saka se apoderó del balón y determinó el 3 a 1 con un remate en el minuto 42 del segundo tiempo.

En el minuto 78 del segundo tiempo, Taylor Harwood-Bellis pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y Southampton se perdió el empate.

Bukayo Saka fue la figura del partido. El delantero de Arsenal marcó 1 gol, remató al arco contrario en 6 oportunidades y realizó 37 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Kai Havertz. El mediocampista de Arsenal fue el autor de 1 gol, acertó 26 pases correctos y remató al arco 7 veces.

El director técnico de Arsenal, Mikel Arteta, planteó una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en la línea defensiva; Kai Havertz, Jorginho y Declan Rice en el medio; y Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Raheem Sterling en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Russell Martin se pararon con un esquema 4-5-1 con Aaron Ramsdale bajo los tres palos; Yukinari Sugawara, Taylor Harwood-Bellis, Jan Bednarek y Kyle Walker-Peters en defensa; Flynn Downes, Joe Aribo, Tyler Dibling, Mateus Fernandes y Ryan Manning en la mitad de cancha; y Ross Stewart en la delantera.

El árbitro Tony Harrington fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Gunners visitarán a Bournemouth y Southampton jugará de local frente a Leicester City en el estadio Saint Mary’s Stadium.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 17 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 1 unidad y ocupa el décimo noveno lugar en el torneo.

Cambios en Arsenal

59′ 2T – Salieron Raheem Shaquille Sterling por Gabriel Teodoro Martinelli Silva y Gabriel Fernando de Jesús por Leandro Trossard

60′ 2T – Salió Jorge Luiz Frello Jorginho por Mikel Merino Zazón

83′ 2T – Salió Thomas Teye Partey por Takehiro Tomiyasu

Cambios en Southampton

26′ 1T – Salió Ross Cameron Stewart por Cameron Archer

73′ 2T – Salieron Ryan Phelim Manning por Ebere Paul Onuachu y Mateus Gonçalo Espanha Fernandes por Adam Armstrong

89′ 2T – Salieron Yukinari Sugawara por Charlie Taylor y Riccardo Calafiori por Jakub Piotr Kiwior

Amonestados en Southampton: