Jorge Fossati no es más DT de la selección peruana: DT llegó a un acuerdo con la FPF

Es oficial. Luego de los malos resultados de la selección peruana al mando de Jorge Fossati, el DT uruguayo no es más el técnico de la ‘Bicolor’ en el proceso de Eliminatorias 2026, pues luego de varias semanas, él y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegaron a un acuerdo para lograr la desvinculación.

Pues según informó Latina Deportes, ambas partes firmaron el documento donde se confirma que Jorge Fossati deja de ser el técnico de la ‘Bicolor’ para lo que resta de las Eliminatorias.

Cabe mencionar que desde el mes de diciembre se supo que Jorge Fossati no seguiría más en la selección peruana, pues los malos resultados no acompañaron al ex DT de Universitario y se tomó la decisión de no continuar con el plan deportivo.

El próximo partido de la selección peruana es en Lima ante la selección de Bolivia y luego de ello deberá enfrentar a Venezuela en condición de visita.

