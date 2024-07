Jorge Fossati: ‘Yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado’

Jorge Fossati se pronunció en conferencia de prensa sobre el rendimiento de la Selección Peruana en la Copa América Estados Unidos 2024.

Al ser consultado sobre el desempeño de ‘La Bicolor’ en el certamen continental, Jorge Fossati señaló que Perú hizo en cancha los méritos necesarios para permanecer en el torneo, pero que lamentablemente los resultados no permitieron conseguir los objetivos. De la misma manera, para el técnico uruguayo el análisis de los partidos se realiza con los resultados.

«Claro está que, cuando hablo de números, me refiero a que los números te dicen cómo fue el partido. Para muchos, en el fútbol, cuando uno habla de números, es resultado. No, no es mi observación. Yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado. En ese sentido, de los números, estoy hablado, cuántas veces nos llegó el rival, cuantas veces recuperamos el balón, la cantidad de llegadas que tuviste y todo eso me dan números positivos» señaló.

Posteriormente, agregó que le hubiese gustado quedarse más tiempo en la competición, de esta manera podría haber tenido más tiempo para pulir las ideas que quería plasmar al equipo.

«Tampoco soy tan negado para no saber que, en definitiva, dice el resultado final, de las veces que pudiste convertir y las que te convirtieron, para eso no se precisa ser ningún erudito […] Creo que es el verdadero análisis de los partidos para saber realmente dónde estás parado. Podría resumir los objetivos en términos de Copa, nos genera frustración, porque hubiéramos querido ganar y seguir en la competencia, eso nos daba más tiempo de trabajar», dijo.

«NO PROMETO RESULTADOS»

Fossati también señaló que sabe lo que debe prometer y lo que no. En ese sentido, él, su comando técnico y los jugadores se encuentran tranquilos.

«Por eso uno nunca promete resultados porque el pelo blanco que tengo no me lo pinto, es de viejo, es de veterano, es de haber pasado muchísimas situaciones. Sé lo que puedo prometer y lo que no puedo prometer. En cuánto a lo que prometimos absolutamente tranquilos», mencionó.

También afirmó que en caso se hubieran dado los resultados esperados, su estado de ánimo no hubiese cambiado, ya que no es de «caer en la euforia».

«Hemos puesto lo mejor de nosotros, creo que el equipo mereció también sé, no preciso que nadie me lo diga que el fútbol no se gana con merecimiento, sino con resultados, pero lo que me pidieron es un análisis […] No soy de los que fácilmente entro en la euforia cuando se consiguen buenos resultados y más allá de que los resultados me cambian el humor, jamás me dejo arrastrar por el negativismo» dijo.

