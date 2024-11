Juan Carlos Oblitas se pronunció por situación de Agustín Lozano

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió sobre la situación del presidente de la entidad, Agustín Lozano, quien ha sido detenido preliminarmente por 15 días, en el marco de las investigaciones que se le siguen.

«Es una desagradable noticia, porque es el Presidente de la FPF. Sería poco serio decir que no nos va a afectar, lógico que afecta. La institución queda herida, pero tenemos que seguir. En la mañana recurrí a la persona que tiene que tomar interinamente el cargo para saber qué se va a hacer. Las normas dicen que asume el vicepresidente de la FPF, Arturo Ríos. No he podido hablar con otro director, creo que todo el directorio está investigado, no solo Arturo», resaltó.

Juan Carlos Oblitas indicó que la detención de Agustín Lozano ha acarreado problemas logísticos para la selección peruana.

«Tenemos pagos que hacer y hay 2 personas que se encargan de ese tema que están con prisión preventiva. Hablé en la mañana con Arturo Ríos. Me dice que se va a solucionar en un par de días. Imagino que los directores se van a reunir. Mientras tanto, los pagos los tenemos que hacer. ¿Cómo? Solo Dios Sabe. Espero que mañana me diga cómo seguir, cómo acceder a los códigos para el manejo de los bancos, porque tenemos que seguir. Estamos en la nebulosa, esperemos hasta mañana», señaló.

También recordó lo ocurrido con el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, quien tuvo que dejar el cargo tras ser detenido, aunque Juan Carlos Oblitas marcó una diferencia.

«Lo de Oviedo fue un tema personal. Ahora se está tocando a la federación en pleno, incluidos a presidentes de clubs. Desde el punto de vista humano, espero que esto se solucione para bien para ellos, y desde el punto de vista institucional, que todo salga bien para la federación», remarcó.

JUAN CARLOS OBLITAS: SITUACIÓN DE AGUSTÍN LOZANO AFECTA A LA SELECCIÓN PERUANA

Juan Carlos Oblitas aceptó que lo ocurrido con Agustín Lozano afectará a la selección peruana, pero que hará lo posible para que esto se dé en la menor medida posible y que confía en la experiencia del entrenador Jorge Fossati para capear la situación.

«Lo que me interesa es darle a la selección el respaldo y apoyo. En 15 días sabremos qué va a pasar (con Lozano), pero en una semana jugamos con Chile y luego con Argentina. En eso tenemos que pensar. Esperamos que la selección no se vea afectada, pero es súper complicada la situación. Jorge (Fossati) está preocupado por lo que está pasando con Lozano. Apelamos a su experiencia y fortaleza anímica. Estoy seguro de que va a sostener lo que siempre ha querido cuando llama a los jugadores: que solo se preocupen por la selección. Cuando lleguen los jugadores, voy a pedir tener una reunión con ellos para decirles que estemos enfocados solo en lo deportivo», enfatizó.

Finalmente, Juan Carlos Oblitas descartó que vaya a renunciar a su cargo dentro de la FPF. «Por la cabeza pasan muchas cosas. Lo de la localía me enervó más, pero no he pensado en renunciar. Todos los que componemos el fútbol tenemos que seguir adelante. Más que nunca estoy con los jugadores y el cuerpo técnico», concluyó.

