Futbolistas, clubes y federaciones lamentan muerte de jugador tras ataque cardiaco durante partido

El mundo del fútbol se está pronunciando con mucho pesar tras conocerse el fallecimiento del jugador uruguayo Juan Izquierdo. El futbolista del Nacional de Uruguay sufrió un paro cardiaco durante un encuentro contra Sao Paulo, válido por los octavos de final de la Copa Libertadores, que se desarrolló el pasado jueves 22 de agosto.

Si bien Juan Izquierdo superó el paro cardiaco al recibir una pronta atención médica, él permaneció muy delicado en el Hospital Albert Einstein de Brasil, hasta que finalmente no resistió más y perdió la vida este martes 27 de agosto.

REACCIONES EN REDES SOCIALES POR LA MUERTE DEL JUGADOR JUAN IZQUIERDO

A continuación podrás ver las reacciones que han tenido en redes sociales diversos jugadores, clubes y federaciones tras darse a conocer la muerte del futbolista Juan Izquierdo, quien sufrió un paro cardiaco hace unos días mientras disputaba un partido oficial por Copa Libertadores:

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.



Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024

El Club Alianza Lima lamenta el sensible fallecimiento de Juan Izquierdo, jugador de @Nacional de Uruguay.



Extendemos nuestras sinceras condolencias a la institución y a toda su familia. 🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/oHthJxqqzN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 28, 2024

La @TuFPF lamenta con profundo pesar el fallecimiento del futbolista de @Nacional, Juan Izquierdo.



Enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos.



¡Descansa en paz! 🕊️ pic.twitter.com/00iuEb2yWm — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) August 28, 2024

El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento del futbolista uruguayo de @Nacional, Juan Izquierdo Viana.



Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



¡Descansa en paz, Juan! 🕊️🇺🇾 pic.twitter.com/HZHjIVeevO — Universitario (@Universitario) August 28, 2024

Con mucha tristeza, Defensor Sporting lamenta el fallecimiento del futbolista Juan Izquierdo.



A sus familiares, amigos y a @Nacional nuestras más sentidas condolencias en este momento de profundo dolor.



QEPD pic.twitter.com/XQ8JoxkIc3 — Defensor Sporting (@DefensorSp) August 28, 2024

La CONMEBOL lamenta profundamente la partida de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay.



Extendemos nuestros sentidos pésames para sus familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/Yeuu3SGf4a — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 28, 2024

Lamentamos profundamente la partida del jugador del Club Nacional de Football de Uruguay, Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, al club y al fútbol uruguayo. QEPD pic.twitter.com/0e4177Rn0X — Colo-Colo (@ColoColo) August 28, 2024

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo.

El Club acompaña a sus seres queridos y a toda la familia de @Nacional en este triste momento. pic.twitter.com/BRLbTom33T — River Plate (@RiverPlate) August 28, 2024

El Club Olimpia lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista Juan Izquierdo.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, al Club @Nacional y a todo el Fútbol Uruguayo.



QEPD. pic.twitter.com/PSTSG4tifj — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 28, 2024

Desde el Club Atlético River Plate lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo.



Nuestro más sentido pésame a familiares y al Club Nacional de Football en este duro momento.



❤️ Que en paz descanses, Juan. pic.twitter.com/fnqo17GdEn — C. A. River Plate Oficial (@cariverplateuru) August 28, 2024

Lamentamos con profundo dolor y tristeza el fallecimiento del futbolista de @Nacional, Juan Izquierdo.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en este muy difícil momento.



Q.E.P.D. pic.twitter.com/N7Xmx1XBvk — AUF (@AUFOficial) August 28, 2024

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. O atleta atuava em campo, quando passou mal e acabou sofrendo uma parada cardíaca a caminho do hospital. Nossos sentimentos aos irmãos do @Nacional, familiares e amigos de Izquierdo. Força… pic.twitter.com/nKALEZAL0b — Grêmio FBPA (@Gremio) August 28, 2024

Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras condolencias y enviamos fuerzas a su familia, seres queridos y a toda la familia de @Nacional. https://t.co/DkGoAMTztm — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 28, 2024

Desde Montevideo Wanderers lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo.



A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias en este momento tan duro.



Siempre serás recordado con cariño por todo Wanderers, Juan.



QEPD. pic.twitter.com/PFEVJKf8Nt — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) August 28, 2024

Acompañamos a familiares y amigos de Juan Izquierdo, y al Club Nacional de Uruguay en este difícil momento pic.twitter.com/BZkhUchDQ0 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 28, 2024

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do defensor uruguaio Juan Izquierdo. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do jogador, e a todos os torcedores, atletas e funcionários do Club Nacional de Football.



Descanse em paz, Izquierdo. 🖤 pic.twitter.com/0QcQ7x67Je — Santos FC (@SantosFC) August 28, 2024

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo. Nuestras condolencias con sus seres queridos, compañeros y toda la familia de @Nacional https://t.co/5Q5uZXVI5C — DIM (@DIM_Oficial) August 28, 2024

El Club Atlético Colón lamenta el fallecimiento de Juan Izquierdo y envía sus condolencias a sus seres queridos y a la familia de @Nacional en este doloroso momento. https://t.co/76MvPMDgHk — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) August 28, 2024

Racing Club abraza a todo @Nacional en este momento de profunda tristeza.



Acompañamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Juan Izquierdo. https://t.co/hRbFkH7HmG — Racing Club (@RacingClub) August 28, 2024

La Federacion Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento del jugador Juan Izquierdo de @Nacional de Montevideo.



La FCF extiende su más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de club.



Q.E.P.D 🕊️ pic.twitter.com/ilbnjiTaxf — FCF (@FCF_Oficial) August 28, 2024

La Asociación Paraguaya de Fútbol lamenta profundamente la partida del jugador uruguayo, Juan Izquierdo.



Todo nuestro acompañamiento a la familia, amigos y al Club Nacional de Uruguay, en este difícil momento.



El fútbol paraguayo comparte también este dolor. pic.twitter.com/PsY28hOHg1 — APF (@APFOficial) August 28, 2024

Futebol de luto🙏🏾🖤



Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional (URU), que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. O Clube deseja força à família, amigos, torcedores e companheiros… pic.twitter.com/47OMcomu5X — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2024

Quilmes Atlético Club lamenta el fallecimiento de Juan Izquierdo. Acompañamos a sus seres queridos y abrazamos a la comunidad de @Nacional y a todo el fútbol uruguayo. https://t.co/B0DGjhx8nE — Quilmes A.C. (@qacoficial) August 28, 2024

Desde la A.A. Argentinos Juniors lamentamos profundamente la pérdida de Juan Izquierdo, jugador de @Nacional de Uruguay.



Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/48UJ2xPdCf — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 28, 2024

Como Club Universidad de Chile, nos sumamos al enorme pesar por la partida de Juan Izquierdo, futbolista de @Nacional. Enviamos nuestro sentido pésame a su familia, compañeros de equipo y a todo el fútbol uruguayo por esta pérdida que enluta al deporte sudamericano 💙🫂 https://t.co/7kGjTUyAvH — Universidad de Chile (@udechile) August 28, 2024

La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento del jugador Juan Izquierdo.



Desde nuestra institución enviamos nuestras más sinceras condolencias especialmente a sus familiares, amigos y compañeros del Club Nacional en este difícil momento.



Descansa en paz.… https://t.co/53Ja4dwLxE — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 28, 2024

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento del futbolista de @Nacional Juan Izquierdo.



Acompañamos a sus seres queridos y a toda la familia del club uruguayo en este duro momento. https://t.co/xTZzwkVYDm — Rosario Central (@RosarioCentral) August 28, 2024

Club Lanús lamenta el fallecimiento del futbolista Juan Izquierdo.



Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos, a @Nacional y a todo el fútbol sudamericano en este momento de profundo dolor. pic.twitter.com/u9xodLHaZ8 — Club Lanús (@clublanus) August 28, 2024

Desde el Club Atlético Huracán lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista de @Nacional de Uruguay



Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. pic.twitter.com/RXxut6LBsF — CA Huracán (@CAHuracan) August 28, 2024

Desde el Club Atlético Independiente enviamos un fuerte abrazo a toda la familia del Bolso en este difícil momento.



Abrazamos especialmente a los familiares y amigos de Juan Izquierdo y enviamos nuestras sinceras condolencias.



Que en paz descanses, Juan. https://t.co/evBjhKyiIo — C. A. Independiente (@Independiente) August 28, 2024

⚫ El Club Unión lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Juan Izquierdo y acompaña a su familia, amigos y a todos los que forman parte de @Nacional. ¡Mucha fuerza en este difícil momento! https://t.co/YOnqILpWNI — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 28, 2024

Defensa y Justicia lamenta profundamente la pérdida física del futbolista Juan Izquierdo y envía sus condolencias a sus seres queridos y a todo el pueblo bolso. pic.twitter.com/rpxElxV0Pv — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) August 28, 2024

O futebol está de luto.



Prestamos as nossas condolências a todos os amigos e familiares de Juan Izquierdo, que nos deixou nesta terça-feira.



Também enviamos os nossos votos de solidariedade aos torcedores do Nacional do Uruguai, clube que o zagueiro defendia.



Desejamos… pic.twitter.com/jtH08ef62k — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 28, 2024

La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con profundo pesar el fallecimiento del jugador Juan Izquierdo de @Nacional de Montevideo.



La Casa Madre envía sus condolencias en este doloroso momento a familiares, seres queridos y… pic.twitter.com/Q4DS4UXWVo — AFA (@afa) August 28, 2024

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata lamenta el fallecimiento de Juan Izquierdo.



Nuestras condolencias y acompañamiento en este doloroso momento a su familia y amigos. https://t.co/DfjHXnadqR — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) August 28, 2024

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo. Acompañamos y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, colegas, club e hinchas. pic.twitter.com/kqbGnLj1iU — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) August 28, 2024

🕊️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay.



Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. pic.twitter.com/4UrQxU4ciU — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 28, 2024

Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Juan Izquierdo, y enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, como también al club @Nacional en este difícil momento.



Que en paz descanses, Juan. pic.twitter.com/VkJrfT7AR8 — Atlético Tucumán (@ATOficial) August 28, 2024

Desde San Lorenzo queremos enviarles nuestras condolencias a @Nacional y a la familia y amigos de Juan Izquierdo.



El mundo del fútbol está de luto. Q.E.P.D., Juan. https://t.co/Gg3RBjx8Li — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 28, 2024

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do atleta Juan Izquierdo, do Nacional/URU, na noite desta terça-feira.



Estávamos esperançosos e em oração pela melhora do atleta que, infelizmente, não resistiu.



Desejamos nossos mais sinceros sentimentos aos amigos e,… pic.twitter.com/BuBBR00sak — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 28, 2024

O Goiás Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional, que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo, pela Libertadores, na última quinta-feira (22).



Nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos,… pic.twitter.com/ghzCEnuP6R — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 28, 2024

El Club A. Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista de Nacional de Uruguay.



Extendemos nuestras condolencias para sus familiares y amigos, y acompañamos al club en este momento de dolor. https://t.co/UcZThu5co3 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 28, 2024

El Club Atlético Newell's Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Izquierdo, futbolista del Club Nacional de Montevideo.



Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y a la institución uruguaya en este difícil momento.#QEPD https://t.co/3BfCbIa07k — Newell’s Old Boys (@Newells) August 28, 2024

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do atleta Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, nesta terça-feira (27).



O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto.



Descanse em paz, Juan! pic.twitter.com/GvOP548pMr — Corinthians (@Corinthians) August 28, 2024

Após dias de oração e espera por boas notícias, recebemos, na noite desta terça-feira (27), a triste confirmação do falecimento de Juan Izquierdo.



Neste momento de profunda dor e diante da irreparável perda, expressamos os nossos sinceros sentimentos e o desejo de força aos… https://t.co/PAT0QQOZJM — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 28, 2024

