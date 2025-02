Los tremendos datos de Mister Chip acerca del triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors

Este jueves Alianza Lima derrotó por la mínima diferencia a Boca Juniors en el Estadio Alejandro Villanueva, con lo que los blanquiazules sacaron una ligera ventaja de cara al choque de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. Este resultado no pasó desapercibido para el estadístico español Mister Chip, quien dio datos importantes sobre el conjunto íntimo y su rival xeneize.

Como se sabe, Alianza Lima venció 1-0 a Boca Juniors con gol del mediocampista Pablo Cepellini apenas a los 4 minutos del primer tiempo. Al respecto, Mister Chip calificó de histórico el triunfo del cuadro blanquiazul.

«¡Noche histórica para Alianza Lima! Derrotó a Boca en la Copa Libertadores por primera vez en 59 años. Además, volvió a vencer a un equipo argentino en la máxima competición de clubes de Sudamérica después de 15 años (18.02.2010, 4-1 vs. Estudiantes)», señaló.

Asimismo, Mister Chip destacó el tempranero tanto de Pablo Cepellini. «Alianza 1-0 Boca (Pablo Ceppelini 4′) – Es el gol más tempranero que marca Alianza Lima en la Copa Libertadores desde el tanto de Joazinho Arroé (a los 2 minutos y 24 segundos) frente a Estudiantes de Mérida el 30.09.2020. El equipo peruano no le anotaba a Boca desde el 10.03.1966″, remarcó.

El estadístico español también dio datos centrados en Boca Juniors. Por ejemplo, apenas iniciado el partido, señaló que el cuadro argentino perdió 5 veces en Perú. Con el triunfo de Alianza Lima de hoy, los xeneizes suman 6 derrotas en nuestro país en choques por Copa Libertadores.

«Boca ha visitado once veces a clubes peruanos en la Copa Libertadores, con un balance de 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. No gana en Perú desde el 27.04.2005 (vs. Sporting Cristal). Boca disputa la Fase Previa de la Copa Libertadores por primera vez», indicó Mister Chip en el arranque del encuentro.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ