Luana Alonso se retira de la natación tras competir en París 2024

A los 20 años, Luana Alonso vivió sus primeros y últimos Juegos Olímpicos de una manera muy especial. La joven atleta, originaria de Asunción, compitió en la Serie 1 de los 100 metros mariposa, donde terminó en el sexto puesto con un tiempo de 1:03.09. Aunque su registro no le permitió avanzar a las semifinales, Alonso aprovechó la ocasión para hacer un anuncio que conmovió a muchos.

«Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería, para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos», declaró entre lágrimas Alonso a The Associated Press.

SOBRE LUANA ALONSO

Alonso debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a los 17 años, donde terminó cuarta en su manga eliminatoria de los 100 metros mariposa. A pesar de los desafíos, incluyendo un episodio de COVID-19 que afectó su desempeño en Tokio, Alonso se mostró resiliente y determinada a seguir adelante. «Esta es la primera vez que vivo verdaderamente unos Juegos Olímpicos, aunque estuve en Tokio, me dio COVID y no estuve bien», explicó.

La decisión de Alonso de retirarse no significa que se alejará del deporte por completo. Con planes de estudiar ciencias políticas en Estados Unidos, la atleta tiene aspiraciones de convertirse en Ministra de Deportes algún día. «Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera de ciencias políticas y por qué no ser Ministra de Deportes algún día, porque yo como deportista sé lo que sufren los deportistas y los quiero ayudar a impulsar el deporte», expresó.

A lo largo de su carrera, Luana Alonso ha inspirado a muchos con su dedicación y pasión. Con miles de seguidores en sus cuentas oficiales de redes sociales, donde comparte su preparación y vida personal, Alonso ha sido un modelo a seguir para jóvenes atletas. Su mensaje final, «Luchen por sus sueños, no importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias. Vamos Paraguay», refleja su espíritu indomable y su deseo de motivar a otros a perseguir sus sueños.

