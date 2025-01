Miguel Trauco lanza duro comentario sobre desinterés de Universitario en ficharlo

Este 5 de enero, Miguel Trauco arribó a Lima para incorporarse a Alianza Lima. No obstante, al estar en la ciudad, no escondió su desilusión por el nulo interés de Universitario en contratarlo para pelear por el tricampeonato.

El lateral izquierdo, proveniente del Criciúma de Brasil, fue claro al explicar que no hubo comunicación por parte de los cremas. “Soy hincha de la ‘U’ y eso no va a cambiar, pero en esta oportunidad, no se comunicaron conmigo. Me duele”, afirmó.

Así, el futbolista de la selección peruana, quien llegará para fortalecer la defensa tras la partida de Juan Pablo Freytes, afirmó que, aunque siente un gran cariño por Universitario, su enfoque ahora está en el esfuerzo y dedicación con Alianza Lima.

“Solo recibirán de mí mucho trabajo y sacrificio”, comentó el lateral. De este modo, la llegada de Trauco ha generado una gran expectativa entre los hinchas de Alianza Lima, quienes lo consideran una pieza fundamental para los objetivos del equipo en la temporada 2025.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ