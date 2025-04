Wasi Mikuna: titular del Midis responde por intoxicación masiva de escolares en Piura | EXCLUSIVO

Este viernes 4 de abril, en una entrevista exclusiva para Latina Noticias, la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, abordó las interrogantes generadas por la intoxicación masiva de escolares que consumieron el desayuno del programa social Wasi Mikuna.

Urteaga inició su intervención señalando que “en Piura hemos visto lamentables hechos que son atribuidos, además de la alimentación, a otros factores. Alimentamos a 4.2 millones de escolares diariamente. Desde que asumimos la gestión, hemos estado implementando los cambios necesarios».

En cuanto a las causas de la intoxicación, la ministra apuntó a múltiples posibilidades: «Podría haber muchas causas, desde el almacenamiento hasta la entrega. La forma como se ha venido realizando no ha sido la adecuada. Nosotros hacemos contrato con proveedores, no directamente con los productores. Por lo tanto, cuando ocurren estos problemas, nos encontramos en una situación de indefensión. Denunciamos a los fabricantes, pero no todos ellos permanecen fijos; muchos cambian de razón social»

Sobre la identificación del culpable, la ministra indicó que «la próxima semana ya tendríamos una respuesta concreta». Aclaró que la información relacionada con las investigaciones médicas será proporcionada por Digesa y aseguró que «creo que obtendremos un resultado pronto. El comité de Wasi Mikuna ya se ha reunido».

Finalmente, Urteaga indicó las medidas inmediatas que se tomaron. «Estamos declarando el servicio alimentario en emergencia y vamos a establecer una norma que nos permita salir de estas modalidades, que provienen del anterior programa», concluyó, haciendo hincapié en la necesidad de cambios estructurales para salvaguardar la salud de los escolares beneficiados por el programa.

