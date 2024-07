Nuevo horario para el Argentina vs. Colombia: esto se sabe

Debido a fuertes incidentes ocurridos a las afueras del estadio donde se desarrollará la gran final de la Copa América 2024, a disputarse entre Argentina y Colombia, el encuentro futbolístico ha tenido un retraso.

La información ha sido dada a conocer por la Conmebol, entidad organizadora del principal torneo a nivel de selecciones de América.

No obstante, de acuerdo a lo mencionado por las autoridades a cargo de la seguridad del recinto deportivo, la final entre Argentina y Colombia no comenzará hasta que todas las personas que no cuentan con entradas se retiren del lugar.

Este gran y esperado partido se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos.

ARGENTINA VS COLOMBIA: EL NUEVO HORARIO DE LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

La Conmebol ha informado que la final de la Copa América 2024, entre las selecciones de Argentina y Colombia, tendrá un retraso de 1 hora con 15 minutos. Es decir, el encuentro que iba a comenzar a las 7:00 pm (hora peruana), ahora empezará a las 8:15 pm.

Cabe apuntar que, en un primer momento, se dijo que el encuentro Argentina vs Colombia arrancaría a las 7:30 pm, pero debido a que los incidentes afuera del estadio continúan, el retraso tuvo una ampliación de 45 minutos.