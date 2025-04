Christian Cueva habla sobre posibilidad de volver a la selección peruana

Christian Cueva fue una de las figuras claves en el encuentro entre Cienciano y Sport Huancayo, válido por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Con un doblete que selló el triunfo por 2-1 a favor del cuadro imperial.

Al término del partido, la emoción embargó a Christian Cueva. En declaraciones a L1 Max, destacó la importancia de sumar minutos y recuperar su ritmo competitivo. No pudo evitar ser consultado sobre la posibilidad de ser convocado a la selección peruana para los compromisos de junio.



“Primero agradecer, gracias a Dios por la oportunidad de volver a marcar… Cada vez mejor, el ritmo siempre va a ser jugando. Todos los compañeros estamos con la sensación de jugar, va a ser una lucha y por el bien del equipo todos estamos preparados”, señaló Cueva en un primer momento.



Al ser consultado sobre si ve cerca su convocatoria a la selección nacional dijo: “No, yo no quiero hablar de algo, que en realidad… De hecho, me encantaría, siempre pienso en mi selección, apoyo cuando no estoy, pero ahorita me importa mucho lo que estoy pasando en Cienciano y esperemos mantener. La felicidad de jugar al fútbol es lo más grande que tengo”.

Además, aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a sus hijos: “Muy emocionado, la verdad, a veces esas son señales que uno tiene para dar un mensaje a las personas que más amo, en este caso a mis hijos. Decirles que los amo, que son mi vida y nada, voy a seguir esforzándome por ellos”.



