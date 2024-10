Partido de Sporting Cristal vs. Universitario recibió garantías de la PNP

Este martes 22 de octubre, el Ministerio del Interior (Mininter) otorgó las garantías correspondientes para el desarrollo del partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura por la Liga 1 Te Apuesto 2024, en el Estadio Nacional.

La confirmación vino luego que representantes de ambos clubes se reunieran con la PNP este martes 22 para definir el futuro del partido por el Torneo Clausura.

«El partido se juega. En el campo y en las tribunas, ¡todos mañana con la Celeste!», anunció en sus redes sociales el club.

Cabe mencionar que el Torneo Clausura le restan tres fechas, pues en la segunda semana de noviembre se juega la fecha doble de Eliminatorias en donde el torneo peruano se paraliza, por lo que el Cristal vs Universitario no podría ampliarse a jugar en otra fecha.

¿CRISTAL VS UNIVERSITARIO SE JUGARÁ A PUERTAS CERRADAS?

Si bien el partido entre Sporting Cristal vs Universitario no cuenta con las garantías de seguridad por parte de la PNP, el encuentro no tiene posibilidades de jugarse a puertas cerradas. Pues los representantes de los clubes no aceptarán dicha opción.

Es preciso recordar que Lima y el resto del país acatarán un paro nacional el miércoles 23 de octubre por lo que la policía estará desplegada en diversos puntos de la ciudad.

