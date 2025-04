Partidos de hoy, 16 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 16 abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 16 DE ABRIL

Europa – Champions League

14:00 | Internazionale vs Bayern München

14:00 | Real Madrid vs Arsenal

Inglaterra – Premier League

13:30 | Newcastle United vs Crystal Palace

Brasil – Brasileirao

16:30 | Botafogo vs São Paulo

17:30 | Corinthians vs Fluminense

17:30 | Internacional vs Palmeiras

19:30 | Santos vs Atlético Mineiro

Colombia – Primera A

20:30 | América de Cali vs Millonarios

Argentina – Copa Argentina

14:10 | Independiente Rivadavia vs Estudiantes Caseros

16:35 | Argentinos Juniors vs Central Norte

19:10 | Belgrano vs Real Pilar

México – Liga MX

20:00 | Querétaro vs Atlas

20:00 | Monterrey vs América

21:00 | Atlético San Luis vs Toluca

22:00 | Mazatlán vs Tijuana

22:05 | Pumas UNAM vs Santos Laguna

