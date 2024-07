Cienciano remonta el partido con Comerciantes Unidos y sella el triunfo 2 a 1

El delantero Carlos Garcés no faltó a su cita con el gol en el estadio Germán Contreras y anotó dos veces para el triunfo de Cienciano frente a Com. Unidos por 2-1 en la fecha 1 del torneo Perú – Liga 1 Te Apuesto 2024. Com. Unidos inició el partido con el gol de cabeza de Matías Sen, a los 19 minutos del primer tiempo. Pero la extraordinaria contribución de Carlos Garcés fue clave para dar vuelta el marcador y asegurar el triunfo de Cienciano por 2 a 1 al concretar dos goles después de una jugada y de un cabezazo, en el minuto 24’ de la misma etapa y a los 35’ de la misma mitad respectivamente.

Comerciantes Unidos contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Sebastián Gonzáles terminó impactando en el palo.

El desempeño Carlos Garcés lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Cienciano mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 5 veces al arco contrario.

También tuvo buen desempeño Gonzalo Ritacco. El volante de Cienciano realizó 2 pases correctos y se animó a patear 2 veces.

Muchas faltas durante el partido, han obligado a cortar el juego constantemente. Hubo varios amonestados: Matias Almirón, Jordan Guivin, Keyvin Paico y Jair Toledo.

El DT de Com. Unidos, Carlos Silvestri, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Luis García en el arco; Franco Medina, Jorge Bosmediano, Matias Almirón y Dylan Caro en la línea defensiva; David Dioses, Keyvin Paico, Óscar Pinto, Piero Magallanes y Dubán Palacio en el medio; y Matías Sen en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Óscar Ibañez salió con una disposición táctica 4-5-1 con Italo Espinoza bajo los tres palos; Josué Estrada, Leonardo Mifflin, Paolo Fuentes y Orlando Núñez en defensa; Jordan Guivin, Claudio Torrejón, Aldair Rodríguez, Gonzalo Ritacco y Jimmy Valoyes en la mitad de cancha; y Carlos Garcés en la delantera.

Jonathan Zamora fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Germán Contreras.

En la próxima fecha, Com. Unidos visitará a Los Chankas y Cienciano jugará de local frente a ADT de Tarma.

Cambios en Comerciantes Unidos

63′ 2T – Salió David Josue Dioses Agurto por Sebastián Gonzáles Zela

64′ 2T – Salió Franco Anthony Medina Soto por Kenyi Fidel Barrios Li

73′ 2T – Salieron Dylan Pave Caro Salas por Jorge Jair Toledo Bravo y Keyvin Rubén Paico Dios por Enmanuel Jesús Páucar Reyes

79′ 2T – Salió Óscar Manuel Pinto Marín por José Antonio Parodi Colunga

Cambios en Cienciano