Refuerzo extranjero de Sporting Cristal prácticamente se pierde toda la temporada por grave lesión

Una noticia remeció el ambiente futbolero peruano. Este miércoles 19 de febrero se conoció que uno de los refuerzos extranjeros de Sporting Cristal se perderá toda la temporada 2025 debido a una grave lesión.

Se trata del volante brasileño Gustavo Cazonatti, quien salió lesionado durante el duelo ante Sport Boys. Él sufrió una grave lesión en su rodilla derecha, la cual compromete los ligamentos y el menisco de aquella zona.

Sporting Cristal emitió un comunicado en el que señaló que su Departamento Médico, tras diversas evaluaciones, descartó un daño óseo, pero sí confirmó «un compromiso ligamentario y meniscal en la rodilla derecha, por lo cual será intervenido quirúrgicamente».

Posteriormente, el propio Gustavo Cazonatti publicó en sus redes sociales lo siguiente: «Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera. Quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil. Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!».

La baja de Gustavo Cazonatti es muy sensible para Sporting Cristal de cara a la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores, pues se queda sin uno de los titulares fijos en el esquema de su entrenador Guillermo Farré.

En el mejor de los casos, el tiempo de recuperación sería de seis meses (podría ser mucho más). A partir de ese momento, Gustavo Cazonatti debería agarrar ritmo de competencia, por lo que podría volver a las canchas recién hacia septiembre u octubre.

