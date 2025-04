Partidos de hoy, sábado 19 de abril: programación para ver fútbol gratis

El fútbol en vivo para hoy, sábado 19 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 19 DE ABRIL

Perú – Liga 1

13:00 | Sport Boys vs Cienciano

15:30 | Alianza Atlético vs Sporting Cristal

19:00 | Cusco vs Ayacucho

Inglaterra – Premier League

9:00 | Everton vs Manchester City

9:00 | West Ham United vs Southampton

11:30 | Aston Villa vs Newcastle United

España – La Liga

7:00 | Rayo Vallecano vs Valencia

9:15 | Barcelona vs Celta de Vigo

Italia – Serie A

11:00 | Monza vs Napoli

13:45 | Roma vs Hellas Verona

Alemania – Bundesliga

8:30 | RB Leipzig vs Holstein Kiel

8:30 | Heidenheim vs Bayern München

8:30 | Werder Bremen vs Bochum

Argentina – Superliga Argentina

14:15 | Lanús vs Banfield

16:15 | Huracán vs Defensa y Justicia

18:30 | Boca Juniors vs Estudiantes

Chile – Primera División

14:00 | Huachipato vs Cobresal

16:30 | Universidad Católica vs Deportes Limache

Colombia – Primera A

16:00 | La Equidad vs América de Cali

18:10 | Junior vs Alianza Petrolera

20:20 | Medellín vs Once Caldas

Ecuador – Primera A

14:00 | Libertad vs Mushuc Runa

16:30 | Deportivo Cuenca vs Emelec

19:00 | Independiente del Valle vs Manta

