Reimond Manco deja Unión Comercio previo al inicio del Torneo Clausura

No habrán chocolate. Durante la transmisión del podcast deportivo Doble Punta, Reimond Manco dio a conocer a los fanáticos del fútbol que no jugará con Unión Comercio antes del inicio del Torneo Clausura.

Por supuesto, las declaraciones dadas por el volante tomó por sorpresa a los usuarios. Pero, ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? Conoce más detalles sobre el caso del exseleccionado peruano en las siguientes líneas.

¿POR QUÉ REIMOND MANCO NO JUGARÁ EL TORNEO CLAUSURA?

Según explicó el también exjugador de Alianza Lima, no podrá participar en el Torneo Clausura con Unión Comercio debido a una serie de lesiones que han complicado su proceso de preparación.

«Me desgarré feo, me recuperé y me volví a desgarrar. Tengo que ponerme bien y no puedo ser tan insensato». Ante esta situación, el jugador prefirió tomar la precaución del caso y optó por no apresurar su retorno.

Además, el futbolista señaló que no solo quiere ser un jugador recurrente en todos los minutos que juegue, sino también mostró su deseo de regresar la próxima temporada para un mejor desempeño.

