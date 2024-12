Federación de Chile descontará el sueldo a Ricardo Gareca: este es el motivo

Tras las críticas a Ricardo Gareca por su viaje a España acompañando a la selección chilena Sub 20 en su gira de preparación, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) tomó una importante decisión con respecto a su sueldo: ‘el Tigre’ experimentará un importante recorte en su salario como entrenador de ‘la Roja’. ¿Por qué? AQUÍ te lo explicamos.

¡Millonario traspaso! Oliver Sonne listo para ingresar al Burnley con contrato hasta 2029 Te puede interesar también

CHILE RECORTA SUELDO DE GARECA: ESTA ES LA RAZÓN

Según el diario El Mercurio, el ‘Tigre’ no regresará a tierras ‘mapuches’ tras acompañar a la selección chilena Sub 20 en Europa, sino que se dirigirá a Buenos Aires a pasar las fiestas y no volverá al país hasta la primera semana del 2025.

Las constantes idas y venidas del DT argentino a su país natal, la mayoría por motivos personales, ha generado un descuento en su sueldo. Y es que su contrato con la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) conllevaba una cantidad de pasajes que ya fue agotada, por lo que, para poder seguir viajando, el ‘Flaco’ pidió que se le comiencen a descontar de su salario.

GARECA Y SU VIAJE A ARGENTINA TRAS EL 4-0 ANTE COLOMBIA

El viaje más polémico a Buenos Aires que realizó Ricardo Gareca se dio en octubre, cuando decidió marcharse para pasar el Día de la Madre y el cumpleaños de uno de sus hijos luego de la derrota 4-0 ante Colombia en Barranquilla, resultado que dejaba a ‘La Roja’ en el último lugar de las clasificatorias.

«Me tomé esa semana, consulté con la Federación y me dijeron que el fin de semana siguiente, más allá del Clásico, no había fecha porque habían elecciones municipales. Llego con energías renovadas, la situación la trataremos de resolver cuanto antes. Las críticas forman parte de nuestra profesión y de que no se han dado los resultados. Ojalá podamos revertir esta situación«, dijo a su regreso.

¿CUÁNTO GANA GARECA EN CHILE?

El ‘Tigre’, entrenador de la selección chilena desde enero de 2024, recibe anualmente 3.7 millones de dólares, según información de medios internacionales.

Ni Alianza ni la U: otro club peruano los supera en el ranking de la Conmebol Te puede interesar también