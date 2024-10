¿Ricardo Gareca se despide de Chile? Esto respondió el ‘Tigre’

Ante los malos resultados de la Selección de Chile, el director técnico Ricardo Gareca evalúa su posible renuncia al cargo, así lo dio a entender en un reciente encuentro con la prensa tras la derrota de la Roja ante Colombia.

“En caliente es muy difícil dar una respuesta. Nos superaron en el juego. La superioridad de Colombia sobre nosotros se vio y se evidenció. Nos costó sostener el partido y bueno, terminó en un resultado que a ustedes les duele y a nosotros, que somos los protagonistas, nos duele más”, expresó en conferencia de prensa Barranquilla.

“Necesito tranquilizarme y estar con la gente de mi cuerpo técnico. Hay tiempo. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos, no estoy para manifestarlo. En estos momentos, eso es lo que puedo contestar”, puntualizó.

En otro momento, asumió que tiene gran responsabilidad en los resultados poco favorables de Chile.

“La responsabilidad mayor es mía. Somos un grupo, pero la responsabilidad es mía. Por eso, más allá de que fue una actuación que no nos gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad. No tengo nada que decirle a los jugadores. Yo soy el máximo responsable de esas cosas que se han dado. No me anticipo a algo, pero tengo que reflexionar”, analizó.

