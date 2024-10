Jorge Fossati confirmó ausencia de una pieza clave previo al partido ante Brasil

La Selección Peruana partirá en las próximas horas rumbo a Brasil para enfrentar a la ‘Canarinha’ en el marco de la fecha 10 de las eliminatorias para el Mundial 2026. No obstante, el selecionador Jorge Fossati no contará con su equipo completo, debido a que el preparador físico Sebastián Avellino no se unirá a la delegación bicolor con miras a este importante duelo.

«Avellino no viajará con nosotros pese a que tiene las puertas abiertas a Brasil. Increíblemente, por leyes brasileñas. Si a cualquiera se le antoja denunciarlo, simplemente porque buscan sacarte del partido, sin ningún tipo de prueba, ya eso es motivo suficiente para que lo puedan arrestar», declaró Jorge Fossati.

Es importante mencionar que el preparador físico estuvo detenido por varios días en una comisaría brasileña por presuntos gestos racistas hacia los hinchas del Corinthians en un partido de la Copa Sudamericana 2023. A la luz de este incidente, el técnico Jorge Fossati optó por priorizar la tranquilidad de su asistente, evitando cualquier situación que pudiera perjudicar al equipo.

Jorge Fossati y Sebastián Avellino formaron parte del plantel de Universitario de Deportes.

¿A QUÉ HORA JUGARÁN PERÚ VS BRASIL POR ELIMINATORIAS?

El encuentro está programado para este martes 15 de marzo a las 7:45 p.m. (hora peruana) en el Arena BRB Mané Garrincha. A continuación, te dejamos el horario en los distintos países de sudamérica y no te pierdas ningun detalle de este vital partido.

México / 6.45 p.m.

Ecuador, Colombia / 7.45 p.m.

Venezuela, Bolivia / 8.45 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile / 9.45 p.m.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BRASIL VS PERÚ POR ELIMINATORIAS?

El encuentro será transmitido por Latina Televisión, mientras que también estará disponible EN VIVO en la plataforma de youtube de Latina Noticias y Latina Deportes. Para aquellos que deseen estar al tanto de la acción en tiempo real, www.latinanoticias.pe ofrecerá un minuto a minuto con estadísticas actualizadas durante todo el desarrollo del partido.